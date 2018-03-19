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Еще две жертвы огня...
20.03.2018 — Разное | Івацэвіцкі веснік
В д. Селец на ул. Советской в ночь на 20 марта произошел пожар в жилом деревянном доме, принадлежавшем гр-ну 1966 г.р.
Огнем уничтожены кровля, перекрытие, повреждены стены и имущество внутри дома.
В огне погиб хозяин дома и его жена 1981 г.р.
Рассматриваемая версия причины пожара – неосторожность при курении со стороны хозяина дома.
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В д. Селец на ул. Советской в ночь на 20 марта произошел пожар в жилом деревянном доме
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