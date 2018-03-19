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Еще две жертвы огня...

20.03.2018 — Разное | Івацэвіцкі веснік  
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Еще две жертвы огня...

 В д. Селец на ул. Советской в ночь на 20 марта произошел пожар в жилом деревянном доме, принадлежавшем гр-ну 1966 г.р.

Огнем уничтожены кровля, перекрытие, повреждены стены и имущество внутри дома.


В огне погиб хозяин дома и его жена 1981 г.р.

Рассматриваемая версия причины пожара – неосторожность при курении со стороны хозяина дома.

 
 
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 В д. Селец на ул. Советской в ночь на 20 марта произошел пожар в жилом деревянном доме
 
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