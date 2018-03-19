Об осуществлении ремесленной деятельности...

В целях развития народных промыслов, сохранения и приумножения традиций ручного труда, а также вовлечения трудоспособного населения в экономическую деятельность посредством создания дополнительных условий для самозанятости граждан принят Указ Президента Республики Беларусь от 9 октября 2017 года №364 «Об осуществлении физическими лицами ремесленной деятельности», который вступил в силу с 12 января 2018 г.





Ремесленниками признаются физические лица, осуществляющие ремесленную деятельность.

Под ремесленной деятельностью понимается не являющаяся предпринимательской деятельность физических лиц по изготовлению и реализации товаров, выполнению работ, оказанию услуг с применением ручного труда и инструмента, в том числе электрического, осуществля-

емая самостоятельно, без привлечения иных физических лиц по трудовым и (или) гражданско-правовым договорам и направленная на удовлетворение бытовых потребностей граждан.





Ремесленная деятельность осуществляется по заявительному принципу, без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

До начала осуществления ремесленной деятельности физическое лицо обязано:

– стать на учет в налоговом органе – постановка на учет ремесленников производится в налоговом органе по месту жительства на основании их заявления;

– уплатить сбор за осуществление ремесленной деятельности.

Уплата ремесленного сбора производится:

– за полный последующий календарный год – не позднее 28-го числа последнего месяца текущего календарного года;

– в иных случаях – до начала осуществления ремесленной деятельности.

Ставка ремесленного сбора (вне зависимости от количества осуществляемых видов деятельности) устанавливается в размере одной базовой величины в календарный год, определяемой на дату его уплаты.





Реквизиты на уплату ремесленного сбора можно узнать:

– в налоговом органе по месту жительства физического лица;

– на официальном сайте МНС nalog.gov.by в подразделе «Сведения о платежах» раздела «Главная/ Инспекции Министерства по налогам и сборам по областям и г. Минску».

Осуществление физическим лицом ремесленной деятельности без постановки на учет в налоговом органе и уплаты сбора за осуществление ремесленной деятельности запрещается.





Ремесленники вправе реализовывать изготовленные ими товары:

– на рынках, ярмарках и иных местах, установленных местными исполнительными и распорядительными органами;

– на основании гражданско-правовых договоров, заключаемых с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями;

– в помещениях, используемых для их изготовления (мастерских);

– с применением рекламы в глобальной компьютерной сети Интернет;

– путем пересылки (в том числе международным почтовым отправлением), а также путем доставки продукции по указанному потребителем адресу любым видом транспорта.





Перечень видов ремесленной деятельности:

изготовление и ремонт:

– шорно-седельных изделий;

– гужевых повозок, саней и дет ских санок;

– рыболовных снастей и приспособлений для рыбалки;

– изготовление и ремонт предметов и их частей для личных (бытовых) нужд граждан из проволоки, шпагата, синтетической ленты, жести, глины, растительных материалов местного происхождения, в том числе из дерева;

– изготовление, установка и ремонт сооружений, инвентаря и принадлежностей для содержания птиц, животных, пчел;

– кузнечное дело;

– изготовление изделий ручного вязания;

– изготовление изделий ручного ткачества, а также изделий, выполненных в лоскутной технике;

– кружевоплетение, макраме;

– изготовление пряжи;

– изготовление изделий ручной вы шивки;

– плетение бисером;

– художественная обработка и ро спись дерева, камня, кости, рога, металла, жести, стекла, керамики, фанеры;

– изготовление изделий ручной работы (кухонного инвентаря, игрушек, интерьерных кукол, декоративных панно, шкатулок, портсигаров, табакерок, пепельниц, копилок, подсвечников, дверных ручек, деталей и предметов украшения мебели, брелоков, ключниц, кошельков, перчаток, рукавиц, ремней, бижутерии, браслетов, украшений для волос, гребней, расчесок, декоративных дополнений к одежде, статуэток, ваз, горшков и кашпо для цветов, токарных фигурных изделий, пасхальных яиц-писанок, сувениров (в том числе на магнитной основе), елочных украшений, рамок для фотографий, рам для картин, декоративных реек, обложек, чехлов для телефона, планшета и очков, свадебных аксессуаров);

– изготовление изделий из валяной шерсти;

– переплет страниц, предоставленных потребителем;

– изготовление свечей;

– изготовление цветов и композиций, в том числе из растительных материалов местного происхождения (за исключением композиций из живых цветов);

– изготовление мелких изделий из стекла, природной и полимерной глины, дерева, природной смолы и их использование для создания бижутерии, декорирования одежды;

– изготовление национального белорусского костюма (его деталей) с сохранением традиционного кроя и вышивки;

– изготовление поздравительных открыток, альбомов для фотографий, папок без применения полиграфического и типографского оборудования;

– изготовление сельскохозяй ственного и садово-огородного ин струмента или его частей, заточка и ремонт ножевых изделий и инструмента;

– изготовление художественных изделий из бумаги и папье-маше;

– изготовление национальных музыкальных инструментов в нефабричных условиях;

– изготовление витражей;

– декорирование предметов, предоставленных потребителем;

– изготовление глазурованных и неглазурованных печных изразцов, декоративных изразцов и панно-вставок, изразцовых карнизов из природной глины методом ручной набивки или заливки в гипсовые формы, прессованием, ручной оправкой, декорированием, глазуровкой;

– изготовление мыла;

– гильоширование;

– иная деятельность по созданию предметов творчества, а также деятельность, осуществляемая с применением ручного труда, за исключением видов деятельности, не относящихся к предпринимательской деятельности, при осуществлении которых уплачивается единый налог с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц;





Ответственность за осуществление ремесленной деятельности без уплаты сбора и подачи заявления в налоговый орган о постановке на учет, а также привлечение к такой деятельности других граждан по трудовым и (или) гражданско-правовым договорам предусмотрена статьей 23.68 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Татьяна Дабкевич, начальник отдела налогообложения физических лиц.