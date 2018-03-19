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Об осуществлении ремесленной деятельности...
20.03.2018 — Разное | Івацэвіцкі веснік
В целях развития народных промыслов, сохранения и приумножения традиций ручного труда, а также вовлечения трудоспособного населения в экономическую деятельность посредством создания дополнительных условий для самозанятости граждан принят Указ Президента Республики Беларусь от 9 октября 2017 года №364 «Об осуществлении физическими лицами ремесленной деятельности», который вступил в силу с 12 января 2018 г.
Ремесленниками признаются физические лица, осуществляющие ремесленную деятельность.
Под ремесленной деятельностью понимается не являющаяся предпринимательской деятельность физических лиц по изготовлению и реализации товаров, выполнению работ, оказанию услуг с применением ручного труда и инструмента, в том числе электрического, осуществля-
емая самостоятельно, без привлечения иных физических лиц по трудовым и (или) гражданско-правовым договорам и направленная на удовлетворение бытовых потребностей граждан.
Ремесленная деятельность осуществляется по заявительному принципу, без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.
До начала осуществления ремесленной деятельности физическое лицо обязано:
– стать на учет в налоговом органе – постановка на учет ремесленников производится в налоговом органе по месту жительства на основании их заявления;
– уплатить сбор за осуществление ремесленной деятельности.
Уплата ремесленного сбора производится:
– за полный последующий календарный год – не позднее 28-го числа последнего месяца текущего календарного года;
– в иных случаях – до начала осуществления ремесленной деятельности.
Ставка ремесленного сбора (вне зависимости от количества осуществляемых видов деятельности) устанавливается в размере одной базовой величины в календарный год, определяемой на дату его уплаты.
Реквизиты на уплату ремесленного сбора можно узнать:
– в налоговом органе по месту жительства физического лица;
– на официальном сайте МНС nalog.gov.by в подразделе «Сведения о платежах» раздела «Главная/ Инспекции Министерства по налогам и сборам по областям и г. Минску».
Осуществление физическим лицом ремесленной деятельности без постановки на учет в налоговом органе и уплаты сбора за осуществление ремесленной деятельности запрещается.
Ремесленники вправе реализовывать изготовленные ими товары:
– на рынках, ярмарках и иных местах, установленных местными исполнительными и распорядительными органами;
– на основании гражданско-правовых договоров, заключаемых с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями;
– в помещениях, используемых для их изготовления (мастерских);
– с применением рекламы в глобальной компьютерной сети Интернет;
– путем пересылки (в том числе международным почтовым отправлением), а также путем доставки продукции по указанному потребителем адресу любым видом транспорта.
Перечень видов ремесленной деятельности:
изготовление и ремонт:
– шорно-седельных изделий;
– гужевых повозок, саней и детских санок;
– рыболовных снастей и приспособлений для рыбалки;
– изготовление и ремонт предметов и их частей для личных (бытовых) нужд граждан из проволоки, шпагата, синтетической ленты, жести, глины, растительных материалов местного происхождения, в том числе из дерева;
– изготовление, установка и ремонт сооружений, инвентаря и принадлежностей для содержания птиц, животных, пчел;
– кузнечное дело;
– изготовление изделий ручного вязания;
– изготовление изделий ручного ткачества, а также изделий, выполненных в лоскутной технике;
– кружевоплетение, макраме;
– изготовление пряжи;
– изготовление изделий ручной вышивки;
– плетение бисером;
– художественная обработка и роспись дерева, камня, кости, рога, металла, жести, стекла, керамики, фанеры;
– изготовление изделий ручной работы (кухонного инвентаря, игрушек, интерьерных кукол, декоративных панно, шкатулок, портсигаров, табакерок, пепельниц, копилок, подсвечников, дверных ручек, деталей и предметов украшения мебели, брелоков, ключниц, кошельков, перчаток, рукавиц, ремней, бижутерии, браслетов, украшений для волос, гребней, расчесок, декоративных дополнений к одежде, статуэток, ваз, горшков и кашпо для цветов, токарных фигурных изделий, пасхальных яиц-писанок, сувениров (в том числе на магнитной основе), елочных украшений, рамок для фотографий, рам для картин, декоративных реек, обложек, чехлов для телефона, планшета и очков, свадебных аксессуаров);
– изготовление изделий из валяной шерсти;
– переплет страниц, предоставленных потребителем;
– изготовление свечей;
– изготовление цветов и композиций, в том числе из растительных материалов местного происхождения (за исключением композиций из живых цветов);
– изготовление мелких изделий из стекла, природной и полимерной глины, дерева, природной смолы и их использование для создания бижутерии, декорирования одежды;
– изготовление национального белорусского костюма (его деталей) с сохранением традиционного кроя и вышивки;
– изготовление поздравительных открыток, альбомов для фотографий, папок без применения полиграфического и типографского оборудования;
– изготовление сельскохозяйственного и садово-огородного инструмента или его частей, заточка и ремонт ножевых изделий и инструмента;
– изготовление художественных изделий из бумаги и папье-маше;
– изготовление национальных музыкальных инструментов в нефабричных условиях;
– изготовление витражей;
– декорирование предметов, предоставленных потребителем;
– изготовление глазурованных и неглазурованных печных изразцов, декоративных изразцов и панно-вставок, изразцовых карнизов из природной глины методом ручной набивки или заливки в гипсовые формы, прессованием, ручной оправкой, декорированием, глазуровкой;
– изготовление мыла;
– гильоширование;
– иная деятельность по созданию предметов творчества, а также деятельность, осуществляемая с применением ручного труда, за исключением видов деятельности, не относящихся к предпринимательской деятельности, при осуществлении которых уплачивается единый налог с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц;
Ответственность за осуществление ремесленной деятельности без уплаты сбора и подачи заявления в налоговый орган о постановке на учет, а также привлечение к такой деятельности других граждан по трудовым и (или) гражданско-правовым договорам предусмотрена статьей 23.68 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.
Татьяна Дабкевич, начальник отдела налогообложения физических лиц.
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Ремесленниками признаются физические лица, осуществляющие ремесленную деятельность.
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