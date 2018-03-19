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По примеру поляков. В Литве могут отказаться от торговли в выходные

20.03.2018 15:08 — Разное | Tut.by  
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В Литве обсуждают возможность отказаться от торговли в выходные дни. Так, министр социальной защиты и труда Литвы Линас Кукурайтис 20 марта встретился с главами Литовской ассоциации торговых компаний, Литовской конфедерации бизнеса, действующих стране торговых сетей, с которыми обсуждал вопрос работы в выходные дни, сообщает ru.delfi.lt


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В парламенте уже не раз представляли законы в связи с ограничением работы торговых центров в праздничные дни. В 2016 году предлагали внести в Трудовой кодекс запрет на работу магазинов 1 января, 16 февраля, 11 марта, 6 июля, а также в первый день Рождества и Пасхи.

Пока это решение не принималось, поскольку не хватало данных. Никто не хотел руководствоваться эмоциями и необоснованными заявлениями. "Мы договорились собрать больше данных, углубиться в ожидания покупателей и потребителей, в потребности работников и вернуться к этому вопросу в мае", – сказал президент Литовской конфедерации бизнеса Валдас Суткус.

Гендиректор компании Maxima.lt Кристина Мейде подчеркнула, что если работники выскажут пожелание не работать в праздники, то сеть учтет это, но пока, по ее словам, такой проблемы не было, всегда были желающие работать. А желание потребителей, по ее словам, отражено в потоках клиентов в праздники. "Клиенты показывают свое мнение потоком. Мы несколько изменили время работы с учетом потока клиентов. Что касается работников, что бы я хотела сделать, так это провести опрос, поскольку есть исторические данные, они могли измениться", – сказала Кристина Мейде.

Линас Кукурайтис подчеркнул, что решение хотят принять не на уровне закона, а на уровне социальной договоренности. "Мы приглашаем к социальному диалогу, к пути переговоров, без регулирования, не через закон идти к стандарту благосостояния, как на Западе. Процесс уже проходит, часть ТЦ уже сейчас не работает в праздники, часть сокращает время работы", – сказал он.

"Мы считаем себя европейцами, так давайте брать пример с других стран ЕС. Во многих странах в государственные праздники и даже по воскресеньям магазины не работают", – сказал председатель Литовской конфедерации профсоюзов Артурас Черняускас.

Валдас Суткус сказал, что надо подсчитать, какими будут потери бюджета в результате принятия такого решения. 

Напомним, в Польше с 1 марта вступил в силу запрет на торговлю по воскресеньям. Так, депутаты польского сейма приняли соответствующий закон. Нововведению предшествовали многомесячные обсуждения.

С 1 марта 2018 года торговым центрам и супермаркетам разрешено работать только в первое и последнее воскресенье месяца. Далее начиная с января 2019 года торговля будет разрешена лишь в последнее воскресенье месяца. На последнем этапе, в 2020 году, воскресная торговля должна быть полностью запрещена. В виде исключения магазинам разрешат работать четыре воскресенья в году, а также перед Рождеством и Пасхой. Сейчас торговые центры и супермаркеты в Польше остаются закрытыми только в официальные праздничные дни.

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В парламенте Литвы уже не раз представляли законы в связи с ограничением работы торговых центров в праздничные дни.
 
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