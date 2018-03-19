На областном этапе конкурса «Спасатели глазами детей» школьники из Каменецкого района показали высокие результаты

В Бресте были подведены итоги областного этапа конкурса «Спасатели глазами детей» среди общеобразовательных и внешкольных учреждений области, который проходил уже 20 раз. Ребята соревновались в восьми номинациях: «Поделка», «Плакат», «Модель пожарной аварийно-спасательной техники», «Сказка», «Рассказ», «Стихотворение», «Рисунок» и «Скульптура малых форм». Среди победителей оказались и учащиеся учреждений Каменецкого района.

В номинации «рисунок», в возрастной группе 7- 10 лет 3 место заняла работа «Фейерверки и хлопушки – опасные игрушки», Марковская Софья, ГУО «Высоковская СШ». В номинации «плакат» 1 место – «Твоя беспечность может стать причиной чужого горя» — работа Назарук Кирилл, УО « Каменецкая государственная детская школа искусств». В номинации «скульптура малых форм»: 1 место – «Брандмейстер», Дегтярик Ксения, ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи г. Высокое»; 3 место – «Если кто попал в беду – выручат спасатели. Это обязательно», Чепелюк Мария, ГУО «Беловежская СШ».

Победители и призеры были награждены дипломами и подарками.







