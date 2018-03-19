Старые «песни» о главном. Продолжение «собачьей» истории в Каменце

Два месяца на территории района длился отлов безнадзорных животных. «НК» уже публиковала материал (№5 от 3 февраля), в котором журналисты пытались разобраться в вопросе гуманности и правильности таких действий. Проблема с бездомными животными как в Каменце, так и в других населенных пунктах существует, и подтверждением этого могут служить невеселые истории, которые периодически можно слышать. Где-то стая собак напала на ребенка, где-то загрызла хозяйских кур…

Какой результат?

Как сообщили в районной вет-станции, за последние два месяца в районе было произведено пять выездов с целью «отловить и ликвидировать» бродячих собак. В Каменце и Высоком было усыплено 12 собак, а на территории Войского, Ого-родникского и Каменюкского сельсоветов — 18. В остальные сельсоветы, которые были внесены в график, попасть «ловцам» не получилось по различным причинам.

— Наш сельсовет стал первым, куда приехали специалисты по отлову. Могу сказать, что проблема с бродячими собаками стоит очень остро. В месяц может поступать 2-3 звонка от жителей нашего сельсовета по данной проблеме. Были случаи, когда в наш сельисполком приходили люди в слезах и говорили, что неизвестная собака загрызла их уток, кур, коз. Была история, когда у хозяйки в течение короткого времени было убито 18 уток. Если же говорить о том, чьи это собаки, то треть — бездомные бродячие, остальные — хозяйские. Если выясняется, что собака чья-то, то в свое оправдание хозяин чаще всего говорит, что сорвалась с цепи и убежала, а он тут не причем. Но таких случаев, когда можно узнать, чья собака нанесла вред, немного. Установить это можно только «по горячим следам», — в телефонном разговоре рассказал председатель Войского сельисполкома Виктор Михайловский.

Собака гуляет сама по себе

Причиной большого количества бездомных собак на улице является человек. А именно тот, кто в какой-то момент принял решение завести собаку, но спустя время понял, что «наигрался» и она ему уже не нужна. Так на наших улицах появляются стаи собак. К этой «банде» присоединяются четвероногие тех хозяев, которые отпускают своих питомцев гулять одних (что является нарушением закона). И все понимают, что стая собак — не безопасное явление в городе. В итоге имеем, что имеем.

Не так давно в группе «При-знавашки» социальной сети «ВКонтакте» каменчанка Катя разместила объявление, в котором просила отозваться владельца ротвейлера, который без присмотра гуляет в районе МСО и пугает людей, а однажды даже напал на ребенка.

— Мы очень давно мечтали о собаке именно этой породы. И вот 3 года назад муж мне сделал подарок. Пока она была маленькой, жила с нами в квартире. Так как город небольшой, естественно, многие знали, что у нас — ротвейлер. Люди стали ее опасаться, хоть она была в наморднике и с парфосом (ошейник с шипами — ред.). Мы отчетливо понимали, что эта собака своенравна и требует огромной работы со стороны хозяев. Чтобы не создавать дискомфорт соседям, муж сделал для нее большой вольер, обтянутый плотной сеткой и навесом. Дверь в вольер закрывается плотной задвижкой, которую даже мы с трудом можем открыть. Поэтому собака никак не сможет сама выбраться из этого вольера. Однако если бы она и вышла из вольера, то была бы во дворе. Первое время все было хорошо. Но спустя некоторое время начались звонки с заявлениями, что наша собака бегает в районе ПМК-14. По словам прохожих, она кидалась на людей. Муж, естественно, сразу проверил, на месте ли наша Динара. Она была закрыта в вольере. Мы сразу поняли, что в этом районе кто-то держит точно такую же собаку. Однако у нашей собаки хвост купирован, а, по словам звонивших, у агрессивно настроенного ротвейлера хвост был. И к тому же это был «мальчик». Все это и послужило доказательством, что это не наша собака. Через какое-то время звонки возобновились. На прошлой неделе в районе Белгосстраха появился все тот же ротвейлер «с хвостом», который кидался на проезжающие машины. Я не знаю, та это собака или нет, но звонят опять нам. Если честно, то боюсь, что из-за этого может пострадать наша «девочка», а она же ни в чем не виновата. Людям, которые звонят, не докажешь, — в переписке рассказала Катя.

Из разговора с девушкой выяснилось, что Динара имеет все необходимые документы. Хозяева не отпускают собаку гулять одну и занимаются дрессировкой: «Потому что мы понимаем, что если ее упустить и не заниматься с ней, то это не животное — это беда».

Найдется ли хозяин «хвостатого» ротвейлера — неясно. Однако уже сейчас понятно, что если не найти владельца, то последствия могут быть плачевны. Как для хозяина, так и для возможных жертв. Выход из подобных ситуаций один -более пристальное внимание исполнительных органов к данной проблеме. Ведь штрафы за выгул без ошейника никто не отменял… Да?

Денис ТРОЦЮК