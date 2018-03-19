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В деревне Пяски сгорел жилой дом
20.03.2018 15:42 — Разное | Навiны Камянеччыны
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17 марта в Пясках загорелся дом. По прибытии к месту вызова спасателей из Высокого, было установлено, что жилой дом полностью охвачен огнём, часть кровли обрушилась, на момент пожара хозяйка находилась на улице. Ликвидирован пожар был в 22.40.
В результате пожара огнем частично уничтожена кровля, перекрытие, повреждены стены и имущество в доме. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Рассматривается версия – нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.
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17 марта в Пясках загорелся дом. По прибытии к месту вызова спасателей из Высокого, было установлено, что жилой дом…
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