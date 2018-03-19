Какую выбрать, как ухаживать и как понять собаку? Пообщались с кинологом и нашли ответы на все эти вопросы

Читатели «НК» пускай и «шапочно», но знакомы с героем данного материала. В новогоднем календаре, который вышел с первым номером газеты за 2018 год, размещалась фотография, на которой помимо девушки (победительницы конкурса «Лицо НК-2018») красуется и собака. Кличка этой собаки — Эра. А ее владелец — кинолог Александр ЦЫБУЛЯ.

— Как давно ты занимаешься работой с собаками?

— С мая 2014 года. Во время службы в армии, в погранвойсках, мне предложили должность кинолога. Я сильно боялся собак (улыбается), и, наверное, именно это было одной из причин, почему мне захотелось попробовать себя. Ведь страх нужно перебороть. Мне сразу дали взрослую, трехлетнюю, собаку по кличке Норман. Она была мне выше пояса.

— Ты получал специальное кинологическое образование?

— Во время службы в армии проходил обучении в Сморго-ни, в кинологическом центре пограничной службы. Там пробыл 3 месяца и потом уже попал на границу. Когда пришел на учебу, для меня было потрясением, что собака слушалась и знала команды «сидеть», «лежать». Во время задержания по команде бросалась на преступника. После учебы я считал себя крутым кинологом (улыбается). Ежегодно пограничники-кинологи участвуют в профессиональном конкурсе. Так как я был хорошим кинологом на заставе, отправился на эти соревнования. В итоге занял последнее место. Меня это «зацепило», начал читать много литературы по кинологии, тренировался. В итоге перед дембелем я занял первое место в соревнованиях кинологов среди Брестской пограничной группы.

— Чем после армии занимался?

— Работал на гражданской должности. Параллельно не забывал о собаках: занимался дрессировкой. И вот уже два года работаю в Департаменте охраны на должности милиционера-кинолога группы задержания.

— И два года работаешь с одной собакой?

— Да. Это немецкая овчарка. Я ее взял пятимесячным щенком из областного питомника. По документам ее зовут Анта. Есть правило среди тех, кто занимается разведением служебных собак, что всех щенков, родившихся в один год, называют на определенную букву. Это имя мне не нравилось, так как оно и звучит сложно, и произносится долго. Поэтому мою служебную собаку зовут Эра, хотя в документах написано «Анта». Дрессировал ее чуть больше года.





— Сильно ли обучаемость собаки зависит от ее породы?

— Конечно. Овчарки, например, находятся на третьем месте в рейтинге самых умных и обучаемых собак.

— А вот домашних нужно чему-то обучать?

— Конечно же, да! Пусть это будет даже самая глупая команда. У меня есть друг, который научил свою собаку команде «пивко». На его холодильнике привязана тряпочка, и когда собака слышит эту команду, подбегает к холодильнику, тянет за веревку, дверь открывается, и пес берет с нижней полки бутылку с пивом и приносит хозяину. По сути, чем больше собака знает команд, тем умнее она. Это, как и у человека: чем больше книг прочитаешь, тем образованнее будешь. В среднем собака может запомнить порядка 250 слов-команд.

— Как обычному владельцу собаки научить своего четвероногого приятеля нескольким командам?

— Дрессировке поддаются все собаки: от маленьких до больших. Сначала нужно приучить ее к кличке. В своей работе мы используем корм, чтобы у собаки выработался рефлекс на ее имя. Нужно смотреть ей в глаза, назвать имя и давать корм. Самое главное — это взгляд. Моя служебная собака, например, после того, как я позову ее, ждет следующей команды. То есть я могу отдаляться от нее, но она будет продолжать вести меня взглядом. На соревнованиях, например, между командами проходит две минуты.

— Какую собаку следует выбирать горожанам, а какую сельским жителям?

— Для начала нужно определиться, зачем в доме собака: как друг, как охранник. Если говорить о квартире, то можно подумать о породах маленьких собак. Например, чихуахуа, терьеры. Лично мне нравятся кокер-спаниели. У них большие уши, и они очень умные (улыбается). Эти собаки одни из лучших «нюхачей». Их даже используют в погранвойсках. Если же собака нужна для охраны, то лучше всего подойдут немецкие овчарки, доберманы. Можно взять Лабрадора. Это, конечно, если человек готов к тому, что необходимо будет заниматься с собакой: гулять, ухаживать. С маленькой собачкой не нужно так много гулять, однако ей надо уделять много времени. Шерстка, еда, прививки — это все стоит немало денег. Однако больших собак, как я считаю, нужно в обязательном порядке тренировать. Потому что большая и не натренированная собака в доме — это очень много вреда. На прошлой неделе ко мне обратился парень из Каменца, который видел, как я занимался со своей собакой. Он нашел мой номер телефона, позвонил и попросил ему помочь. Его жена беременна, а собака, которая живет у них в квартире, любит прыгать и «обниматься». Попросил помощи в дрессировке, так как выбрасывать собаку из-за этого было бы глупо. Мы с ним пообщались, я дал несколько советов и сказал, как дрессировать собаку. Всегда помогаю в подобных ситуациях.

— Хорошо, как тогда по внешнему виду можно сказать, что пес здоров?

— Если мы говорим о щенке, то необходимо поиграть с ним. Это очень важный момент, так как вся дрессировка строится на игре. Когда подходите к собаке, она не должна убегать и поджимать хвост. Внешне быть здоровой. Нужно посмотреть на шерсть, глаза.





— Что должен знать хозяин, помимо породы своей будущей собаки и ее особенностей?

— Обязательно должен знать, какие прививки требуются. Какие-то из них необходимы раз в год, другие же — чаще. Перед тем, как брать собаку, стоит определиться с породой, возможно, попробовать пообщаться с той породой собаки, которую хотели бы завести. Возможно, у вас есть аллергия на шесть, поэтому необходимо задуматься о гипоаллергенной породе. Выбирая, также стоит обратить внимание на пол: это будет «мальчик» или же «девочка». По своей природе мальчики — вожаки, поэтому его нужно «сломать» и показать, что ты хозяин, сильнее его и важнее. С «девочками» в этом плане проще. Да и они умнее (улыбается).

— А если говорить о деревенской собаке…

— Все то же самое, только еще обработка против блох, клещей. Раз в три месяца давать препараты против глистов, так как это заболевание очень влияет на здоровье собаки, ее настроение.

— По поводу питания для собаки что скажешь? Вот у моих родителей есть собака, и она любит овощи.

— Это даже очень хорошо (улыбается). Полезно давать ошпаренную крапиву. Если видели, как ваша собака ест траву, можете нарвать такой же и добавлять ей в еду. Если же говорить про основной рацион, то некоторые покупают сухие корма. Это, конечно же, классно, но этот вариант для ленивых хозяев. Лучше всего варить каши с фаршем. В магазине можно купить банку фарша для собак, смешать его с отваренной крупой, к примеру, это может быть овсянка, пшенка, рис, немного посолить и дать своему питомцу. Нельзя давать свинину, так как в ней содержится много холестерина.

— Как часто собаке нужны прогулки?

— Все зависит от породы. Если собачка маленькая, то ей нужно гулять раз в день. Если больше — соответственно, и гулять с ней надо чаще. Плюс ее характер влияет на желание частых или же наоборот, редких, прогулок. Если собака — холерик, то она подвижная и ей постоянно хочется бегать, чем-то заниматься. Сангвиники, например, больше любят быть на одном месте, валяться на коврике и так далее. Собаку нужно выгуливать часто. Что бы ни говорили, но раза три в день обязательно. Можно приучить собаку ходить в туалет два-три раза в день. Например, в 7 утра, в обед и вечером, в 18.00. Поэтому важно: 10 раз задумайтесь, прежде чем заводить собаку.

— Если говорить про уход за собакой, то как часто надо ее мыть?

— Раз в три месяца будет достаточно. Маленьких можно чаще. Но мыть надо не шампунем, которым моется сам хозяин, а хозяйственным мылом, чтобы ей не пахло. Собаки очень чувствительны к запахам. Лучше всего натереть мыло в стружку, забросить ее в бутылку с теплой водой, потрясти и пеной, которая получится в результате, мыть собаку. Либо же покупать специальные шампуни для мытья собак, но обязательно без запахов. Если же помыть обычным шампунем, то для собаки это будет стресс. Поэтому лучше всего собаке пахнуть собакой. А тем более служебной. Вот, к примеру, моя рабочая собака натренирована находить людей по запаху. Например, преступник находился на месте преступления и отправился в сторону стадиона. Эра по запаху сможет определить то место, куда пошел этот человек.

— Как понять свою собаку? Чего она хочет, и как она это может выражать?

— Если собака виляет хвостом, значит, ей хорошо, она радостная и хочет играть и гулять. Если хвост опущен — значит, она готова к атаке. И при этом собака может не рычать. Если же хвост поджат к брюху, значит, она боится. Скажу, что нападать собака просто так не будет. Она не злая по своей натуре. Но если она вдруг напала, значит, защищалась, почувствовала опасность.

— Покупать элитную или брать «дворнягу»?

— Если человеку нужен просто друг, то зачем тратить огромные деньги и покупать породистую собаку с родословной? Даже дворняжку можно научить командам и выдрессировать. Примером может служить собака по кличке Индус самого известного пограничника Никиты Федоровича Карацупы. Он научил ее всему необходимому и стал лучшим в своем деле.

— Каким людям категорически нельзя заводить собаку?

— Нервным, которые могут ее ударить. Бить собаку — худший поступок. Ведь у него кроме хозяина никого нет. Даже если она погрызла ботинки своего хозяина, так это только из-за того, что они пахнут хозяином. Собаки грызут вещи не просто так. Это могут быть особенности поведения собак, к примеру, маленькие собаки зачастую вредные и способны все грызть.

— Смотрел фильм «Хатико»? Может ли быть подобная исто -рия правдой?

— Собака любит своего хозяина. Очень сильно. У нее в жизни нет ничего, кроме него. И, как я считаю, у собаки может быть только один хозяин, которому он будет предан.

— А как ты относишься к тем, кто разводит и продает собак?

— Нейтрально. В этом нет ничего плохого. Эти люди за деньги осчастливливают других людей (улыбается). Просто продают дружбу. Хотя говорят, что дружбу за деньги не купишь, но вы купите собаку, и через некоторое время мы с вами поговорим на эту тему (смеется).

— Как легко взрослой собаке привыкнуть к новому хозяину?

— Если говорить про служебных собак, то это целый ритуал. Вместе с тем, кому собираешься передать собаку, ты должен делать все то, что и делал раньше: играть, кормить, дрессировать. И она понемногу привыкает к другому человеку.

— А если не привыкает?

— Такое бывает. Но у служебных собак нет выбора.

Денис ТРОЦЮК.

Фото Виктора ДУЛЕВИЧА.