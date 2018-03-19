60 минут, которые мы посвящаем Земле! Каменец готовится к всемирной акции «Час Земли»

24 марта 2018 года в Беларуси в десятый раз пройдет глобальная акция «Час Земли», организуемая по всему миру Всемирным фондом дикой природы (WWF).

«Час Земли» является наиболее известной экологической акцией в истории человечества. В прошлом году по данным организаторов в ней приняло участие более 2 миллиардов человек из 187 стран мира, была выключена подсветка более чем 3100 архитектурных объектов.

Выключая свет на один час — с 20.30 до 21.30 по местному времени — люди, компании и местные власти поднимают на поверхность проблемы изменения климата, энергосбережения и сохранения ресурсов в целом, показывают свою солидарность и обеспокоенность этими темами.

Не остались в стороне

В этом году к акции присоединится и Каменец. Так, в райцентре будут организованы две площадки, куда сможет прийти каждый желающий и тем самым продемонстрировать свою позицию по отношению к экологическим проблемам и поддержать акцию. В баре Bunker будет организованно выступление группы «Partizan», а на базе редакции «НК», в «Пресс-центре», пройдет вечер живой музыки, участие в котором примут каменецкие музыканты, группа L2X, и группа из Бреста — Martin Idenn. Чтобы попасть на «вечер» в «Пресс-центр», необходимо заранее заполнить электронную форму-заявку (найти ее можно в официальной группе газеты ВКонтакте ).

Как занять себя на час?

Если же у вас не будет возможности посетить мероприятия в баре и «Пресс-центре», то можно позвать родных и друзей к себе домой и попробовать организовать вечер так, чтобы электроэнергии в этот час в вашем доме или квартире затрачивалось максимально мало. Для начала можно подумать над тем, чтобы разморозить холодильник (все равно мы иногда это делаем). Отключить электрические приборы. Зажечь свечи. И. Поме-дитировать или заняться йогой. Для отдыха душой и телом совсем не обязательно усаживаться в позу лотоса и уходить в полную нирвану. Достаточно вспомнить простейшие дыхательные упражнения, избавить мозг от лишних мыслей и откинуться на спинку любимого кресла. Также можно устроить домашнюю вечеринку. Это могут быть посиделки за любимыми настольными играми. Вероятнее всего у вас дома завалялась какая-нибудь игра типа «Мафия», «Монополия», «Твистер» или же «Крокодил». Можно попробовать создать собственный театр теней. Для этого вам понадобятся свечи, экран и благодарные зрители: дети, родственники, друзья или любопытный кот. Актер театра должен находиться между источником света и экраном, в качестве которого можно использовать простыню в дверном проеме. Предварительно стоит поучиться правильно переплетать пальцы для создания узнаваемых героев: зверей, птиц или предметов. Сценарием спектакля может стать любая сказка, в качестве декораций подойдут предметы интерьера или игрушки. Можно провести романтический вечер с близким человеком или же организовать вечер страшных историй. Для убедительности можно подготовить тематические костюмы или хотя бы вытащить из чулана старое пальто и шляпу. Ну а самым идеальным вариантом проведения вечера 24 марта будет посещение мероприятий, связанных с Часом Земли (читайте выше, где и когда).

Подготовил Денис ТРОЦЮК.