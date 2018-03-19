В Каменце прошла акция по профилактике инсультов и инфарктов

С целью совершенствования работы по форми- рованию здорового образа жизни 14 марта на базе центральной районной аптеки №16 в рамках областного профилактического проекта «Здоровое сердце – залог успеха» сотрудниками Каменецкой ЦРБ совместно с Брестским РУП «Формация» и отечественным производителем лекарственных препаратов СООО «Лекфарм» проводилась акция по профилактике инсультов и инфарктов. В этот день врач-терапевт Каменецкой ЦРБ Лариса Дорош измеряла артериальное давление посетителям аптеки, здесь же была организована возможность сделать электрокардиограмму сердца.





В проведении акции принял участие специалист по маркетингу СООО «Лекфарм» Александр Скуратов, который рассказал о производстве кардиологических лекарственных препаратов:

– «Лекфарм» выпускает сегодня 66 наименований препаратов, которые являются базисом лечения и профилактики инфарктов, инсультов, ишемической болезни сердца и различных патологий, связанных с болезнями сердца.

Какова эффективность этих препаратов по сравнению с другими мировыми производителями?

– Сердечно-сосудистая патология по смертности занимает в мире первое место, поэтому абсолютно все производители сегодня заинтересованы в производстве качественных медпрепаратов. 90% мирового сообщества фармацевтики везут субстанции из Индии, как и мы. Поэтому отличие белорусских препаратов от других компаний – минимальна – во вспомогательных веществах. По качеству они не уступают зарубежным аналогам, но при этом стоимость значительно ниже. Этот фактор имеет большое значение, потому что многие не могут себе позволить дорогостоящие препараты.

Разрабатываются ли новые препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний?

– Прежде всего отмечу, что «Лекфарм» – третий производитель лекарственных препаратов в Беларуси. В то же время – является лидером, потому что производит комбинированные препараты физиологического профиля, которые не производят другие. Из новых кардиологических препаратов – «ЛОЗАРТАН ПЛЮС», «БИКАРД ПЛЮС», «БИКАРД АМ» – им нет аналогов среди белорусских производителей.

В акции принял участие 41 человек, у 9-ти из них – повышенное артериальное давление. Лариса Дорош дала советы и рекомендации по ведению здорового образа жизни. Посетителям аптеки были розданы информационно-тематические материалы по факторам риска сердечно-сосудистых заболеваний, профилактике инсультов и инфарктов, а также о кардиологических лекарственных препаратах СООО «Лекфарм».

Анастасия ЯНКИНА.

Фото Дениса ТРОЦЮКА.