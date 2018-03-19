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Две трети субъектов, оказывающих бытовые услуги, – индивидуальные предприниматели
20.03.2018 15:31 — Разное | Ежедневник
фото: konsalt.by
Оказанием бытовых услуг в Беларуси на 1 января 2018 года занимались 33,7 тыс. субъектов хозяйствования (27,4 тыс. объектов), при этом 2/3 из них – это индивидуальные предприниматели.
Прирост за 2017 год составил 10,8% и 5,3% соответственно. Об этом сообщил начальник управления социальной сферы и услуг министерства антимонопольного регулирования и торговли Валерьян Беспалый на пресс-конференции, пишет
За прошлый год в сфере бытового обслуживания появилось около 3,3 тыс. новых субъектов хозяйствования. Например, в сфере оказания СПА-услуг - 99 новых объектов, общее число таких объектов выросло до 175.
мест, сообщила первый заместитель начальника управления бытового и гостиничного обслуживания населения Мингорисполкома Наталья Суйкова.
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Оказанием бытовых услуг в Беларуси на 1 января 2018 года занимались 33,7 тыс. субъектов хозяйствования (27,4 тыс. объектов), при этом 2/3 из них – это индивидуальные...
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