Две трети субъектов, оказывающих бытовые услуги, – индивидуальные предприниматели

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Оказанием бытовых услуг в Беларуси на 1 января 2018 года занимались 33,7 тыс. субъектов хозяйствования (27,4 тыс. объектов), при этом 2/3 из них – это индивидуальные предприниматели.

Прирост за 2017 год составил 10,8% и 5,3% соответственно. Об этом сообщил начальник управления социальной сферы и услуг министерства антимонопольного регулирования и торговли Валерьян Беспалый на пресс-конференции, пишет sb.by .

За прошлый год в сфере бытового обслуживания появилось около 3,3 тыс. новых субъектов хозяйствования. Например, в сфере оказания СПА-услуг - 99 новых объектов, общее число таких объектов выросло до 175.



В с вою очередь в Минске на 1 марта зарегистрировано 7 204 субъекта, оказывающих бытовые услуги – всего 5 932 объекта и 31 790 рабочих

мест, сообщила первый заместитель начальника управления бытового и гостиничного обслуживания населения Мингорисполкома Наталья Суйкова.



За 2017 год бытовая сфера приросла в Минске на 1 200 объектами (4,5 тыс. рабочих мест).



Практически весь сектор бытового обслуживания в Минске является негосударственным (97% объектов).



2 700 субъектов оказывают услуги с выездом к заказчику, организовывая свою работу, преимущественно, в интернете.