Доверяй, но проверяй!

15 марта – День потребителя

Все чаще мы покупаем телевизоры, холодильники, стиральные машины и прочую дорогую технику через интернет-ресурсы. Это удобно и быстро, однако присутствует определённый риск стать жертвой недобросовестных продавцов. О том, как защитить свои интересы при совершении покупок в интернете, рассказывает начальник отдела торговли райисполкома Татьяна Головнёва.

— Начать следует с того, что, приобретая товары в интернет-магазинах, имеющих расширение зоны «.com» и т.п., или на интернет-сайтах, где продавец указывает только электронную почту или телефон, защитить права потребителей сложно, так как определить субъекта торговли в этих случаях затруднительно. В соответствии с законодательством Республики Беларусь доменное имя интернет-магазина должно находиться в национальной доменной зоне, имеющей обозначение «.by», «.бел» . Это – первый шаг к защите своих интересов.

— Какую информацию о магазине обязан довести до покупателя продавец на сайте?

— До сведения потребителя на белорусском или русском языке должна быть доведена информация о наименовании организации, ее юридический адрес, УНП (для индивидуального предпринимателя — фамилия, имя, отчество, адрес, сведения о государственной регистрации и наименовании органа, осуществившего государственную регистрацию). Также должны быть предоставлены сведения о режиме работы магазина, о дате регистрации интернет-магазина в Торговом реестре Республики Беларусь, о документах, подтверждающих факт приобретения товара, которые продавец обязан выдавать покупателю вместе с товаром (образцы таких документов и порядок их оформления размещаются на сайте интернет-магазина).

— А какие сведения должны быть предоставлены по конкретному товару?

— Должно присутствовать наименование, место нахождения изготовителя и импортера, а также при наличии — импортера, представителя ремонтной организации, уполномоченной на устранение недостатков товара и (или) его техническое обслуживание. Кроме того, должна присутствовать информация об установленных гарантийных сроках на товар, дата изготовления и срок службы (срок годности или срок хранения товара); о цене товара; о наличии товара в продаже; о сроках доставки товара, цена и условия оплаты доставки товара.

— Что покупатель должен проверить в первую очередь?

— При доставке товара, приобретенного в интернет-магазине, потребитель должен сопоставить информацию, полученную на сайте, с информацией в документах на приобретенный товар (технический паспорт, гарантийные талоны), в которых в обязательном порядке должна быть отметка о продавце (наименование, контактный телефон, подпись продавца). Такие отметки, как имя и номер мобильного телефона на указанных документах, не допускаются, так как при выявлении недостатков зачастую трудно потом установить продавца. Покупатель удостоверяет прием товара подписью в сопроводительных документах продавца.

— Если товар всё-таки оказался некачественным…

— Следует отметить, что с 16 июня 2013 года в интернет-магазинах в обязательном порядке все без исключения продавцы должны выдавать кассовый чек. Однако предъявить претензию по некачественному товару покупатель вправе и без чека при наличии иных доказательств (например, при наличии сведений о продавце на упаковке товара, в гарантийном талоне, расписке, наличии идентификационных знаков и т.д.). При отсутствии доказательств приобретения товара у конкретного продавца, последний может оспорить факт приобретения у него этого товара. Помните: при приобретении товаров в интернет-магазине за покупателем сохраняются все права, гарантированные Законом Республики Беларусь «О защите прав потребителей».

15 марта 2018 года в районе запланировано проведение Дня потребителя под девизом «Сделаем цифровые рынки справедливыми и честными», в рамках которого будет организована «прямая телефонная линия» со специалистами отдела торговли и услуг райисполкома.

Беседовал Дмитрий БЕЛОВ.