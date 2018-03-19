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Детский праздник знаний

20.03.2018 — Разное | Кобринский вестник  
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Детский праздник знаний

Традиция проведения недели интеллектуальных знаний и умений «Умники и умницы» в СШ № 3 г. Кобрина существует давно. Начинается все с отборочного тура, который проводят классные руководители среди учеников своего класса. После этого самые сильные ребята соревнуются в знаниях с ребятами из параллельных классов. Следующий этап проводят учителя творческой группы начальных классов. Именно они разрабатывают задания для участников каждого возраста.

«Маленький эрудит» – так называлась олимпиада для ребят первых классов. Второклассники приняли участие в «Интеллектуальном марафоне». Третьеклассники посоревновались в интеллектуальном турнире «Твои возможности». Четвероклассники, как старшие, участвовали в олимпиадах по таким учебным предметам как белорусский и русский языки, математика, человек и мир. Как отметила заместитель директора по учебной работе Наталья Каштан, вопросы были серьезными, и, чтобы стать призером, ребятам пришлось потрудиться.

Своеобразной звездочкой среди интеллектуалов стала ученица 4 класса Злата Грищук, которая получила дипломы I степени в 4 олимпиадах по учебным предметам.  Всего же грамотами и сладкими призами наградили 23 ученика.

Закрытие недели стало ярким и запоминающимся праздником как для учеников школы, так и их родителей и педагогов.

Детский праздник знаний

Ксения ПАЛЬТО.

НА СНИМКЕ автора: награждение проводят Александр Лесик и Наталья Каштан; концертная программа.

 

 

 
 
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