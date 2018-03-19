Незаконная выгода равна уголовному делу

Прокуратурой Кобринского района в 2017 году был осуществлен комплекс организационных и практических мер, направленных на предупреждение коррупции. При этом удельный вес коррупционных преступлений в общем количестве зарегистрированных преступлений в 2017 году вырос с 4,4% до 7,7 %. Всего было выявлено 46 коррупционных преступлений, в т.ч. 15 хищений путем злоупотребления служебными полномочиями, 17 злоупотреблений властью или служебными полномочиями, 14 получений взятки. В совершении коррупционных преступлений приняли участие 11 человек, четверо из которых на момент совершения преступлений занимали руководящие должности. Преступления совершались в сфере сельского хозяйства — 11, жилищно-коммунального хозяйства – 1, спорта – 1, транспорта – 30, мелиорации – 2. Если значительное количество совершенных преступлений коррупционной направленности в сфере транспорта обусловлено совершением 30 преступлений одним лицом – начальником диагностической станции №59 филиала «Автомобильный парк №16 г.Кобрина» ОАО «Брестоблавтотранс», то высокий уровень указанной преступности в сфере сельского хозяйства наблюдается из года в год.

Так, заведующий ремонтными мастерскими ОАО «Минянка», используя свои служебные полномочиями, совершил хищение 6 автомобильных и тракторных радиаторов, а также корпуса автомобильной коробки переключения передач, чем причинил предприятию ущерб на сумму 700,46 рублей.

В настоящее время в суде рассматривается уголовное дело о совершении хищения бывшим бухгалтером ЖСПК, которая используя свои служебные полномочия, посредством системы «Клиент-Банк» путем завышения заработной платы похитила 2 793 рублей, перечислив их на свой банковский счет.

На протяжении длительного времени осуществлялось хищение денежных средств должностными лицами одного из спортивных учреждений района, которые в 2013-2015 годах, оформляли табеля учета рабочего времени с несоответствующими действительности сведениями, на основании которых им была необоснованно начислена и получена заработная плата 2 760 руб., чем учреждению был причинен ущерб.

В 2017 году за совершение коррупционных преступлений судом района осуждено 5 должностных лиц, из которых одному назначено наказание в виде лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии, двоим – лишение свободы с отсрочкой исполнения наказания и двоим – ограничение свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.

На особый контроль в текущем году правоохранительными органами было поставлено соблюдение законодательства при реализации государственных программ, финансируемых за счет бюджетных средств. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий выявлено необоснованное получение одним из предприятий города Кобрина денежных средств из областного бюджета под реализацию государственной программы.

Так, должностное лицо этого предприятия дало указание подчинённым работникам о составлении заведомо подложных путевых листов, ведомостей о заправке и списании дизельного топлива при выполнении культуртехнических работ, заведомо зная, что указанные работы фактически не выполнялись. В результате его действий предприятием необоснованно было получено из средств областного бюджета 17 381 рублей, чем государству причинен ущерб в крупном размере. Кроме этого, были умышленно сформированы излишки дизельного топлива в количестве 4485,6 литров. В настоящее время причиненный ущерб возмещен в полном объеме.

В прошедшем году в районе ­выявлено 17 (в 2016 году – 22) фактов нарушения законодательства, направленного на борьбу с коррупцией, не повлекших уголовной и административной ответственности. Основной причиной совершения коррупционных правонарушений является «человеческий фактор» — стремление лиц с использованием своих служебных полномочий извлечь выгоду для себя и (или) для третьих лиц, а также, в ряде случаев, этому способствует ненадлежащий контроль и учет за сохранностью товарно-материальных ценностей, отсутствие должного контроля за работой подчиненных сотрудников.

Александр Петросюк

Прокурор Кобринского района