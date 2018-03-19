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Организуется паломническая поездка!

20.03.2018 — Разное | Кобринский вестник  
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Организуется паломническая поездка!
Свято-Христорождественская церковь г.Кобрина приглашает всех желающих в паломническую поездку с 29 по 30 апреля 2018 в Свято-Успенскую Почаевскую Лавру.

Маршрут паломнической поездки в Украину начнется в Кременце. В Свято-Богоявленском Кременецком женском монастыре находятся чудотворная икона Божией Матери «Скорбящей», именуемая также «Кременецкой», икона святого великомученика Пантелеймона с частичками мощей, излучающих тепло, икона святой великомученицы Варвары с частичками мощей.

Следующей остановкой станет Свято-Успенская Почаевская Лавра, где у паломников будет возможность увидеть чудотворную Почаевскую икону Божией Матери, отпечаток стопы Богородицы с целебным источником, святые мощи преподобного Иова Почаевского и преподобного Амфилохия Почаевского.

Также паломники посетят Свято-Духовский монастырь-скит, где находятся плачущие иконы святых угодников Божиих с иконостаса церкви преподобного Серафима Саровского, чудотворный крест преподобного Никиты Столпника Переяславского, обновившийся образ Божией Матери, большой старинный мощевик с множеством частиц мощей, мироточивая глава неизвестного печерского подвижника, вериги преподобного Даниила Переяславского, икона преподобного Серафима Саровского, написанная на части камня, на котором нёс свой подвиг преподобный на протяжении тысячи дней и тысячи ночей.

Дата поездки — с 29 по 30 апреля 2018г. Телефоны для записи в паломническую поездку: 9-41-26, +375 (29) 802-42-33 Валентина; +375 (29) 793-00-67 Юрий

 
 
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