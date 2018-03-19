Белорусы разработали сканер эпилепсий, локатор склероза и «мозги» для погрузчика

Белорусские разработчики предложили сканер для выявлений эпилепсий, локатор очагов склероза, программу для лечения зубных аномалий и «умный» измеритель массы древесины для форвардера. Инновационные проекты были представлены на Tech for Life Hackathon, рассказали в velcom, партнере мероприятия.

В хакатоне участвовало 26 команд, которые в течение трех дней в режиме нон-стоп работали над решением актуальных задач в области медицины, экологии и лесного хозяйства. Пока одни разработчики трудились на площадке в Space в центре Минска, другие воплощали идеи в дата-центре velcom. Лучшие проекты выбирали в трех номинациях, а их авторы получили по 2 тыс. рублей. Им также помогут реализовать проекты и выйти с ними на рынок.

Среди победителей оказалась команда Epitracker, которая предложила устройство для измерения электрической активности головного мозга у больных эпилепсией. Оно выявляет волны, которые предшествуют ухудшению состояния человека, после чего передает их врачу через смартфон пациента. Тем самым невролог может вовремя назначать и отменять препараты, а также менять их дозировку. Аппарат также способен прогнозировать и предупреждать эпилептические припадки.

Команда Dental Biomechanics в свою очередь разработала программу для ортодонтии, позволяющую создать индивидуальный план лечения для каждого пациента. Разработчики планируют упростить и снизить стоимость лечения, которая сейчас доходит до 5000 долларов. Программа получит опцию машинного обучения, то есть будет развиваться вместе с пациентами.

Команда Rocket Body создала фитнесс-трекер, который вместе с мобильным приложением предсказывает физическую активность человека. Трекер снимает ЭКГ и определяет уровень метаболизма, чтобы предсказать момент максимального эффекта от физических упражнений. В отличие от аналогов, приложение обладает низкой погрешностью прогноза (4 часа).

Также была предложена интеллектуальная система удаленного мониторинга в медицинских учреждениях H-Sense. Датчики на теле человека позволяют отслеживать различные показатели человека, в том числе пульс, насыщенность крови кислородом и температуру тела. Особенно полезной разработка будет для людей, которые пережили переломы или пользуются протезами.

Команда Brain Snitch научилась определять рассеянный склероз. Разработчики научили нейронную сеть в автоматическом режиме находить его очаги на сканах МРТ. Другие разработчики предложили использовать смартфон для измерения роста человека. Для этого достаточно положить смартфон на голову.

Часть проектов была направлена на решение прикладной задачи – измерение объема древесины для перемещения форвардером – транспортном средстве для сбора лесоматериалов. Проблема актуальная: после спиливания и до передачи лесоматериалов теряется около 10% древесины. Чтобы снизить потери, команда HackerSpace предложила автоматически определять массу бревен с помощью цифровых камер на форвардере. Причем для анализа информации будут использоваться нейронные сети.

«Были предложены разноплановые решения. Мы выбрали самое реалистичное с нашей точки зрения, но его жизнеспособность нужно еще проверять. Предложенную командой идею еще никто в мире не реализовал. Мы дадим ребятам 10-15 тысяч реальных фотографий, месяц-полтора времени и посмотрим на результаты», – отметил начальник отдела отраслевых ИТ-решений и интернета вещей компании velcom Михаил Тимонин.

Над задачей разработчики работали в новой коворкинг-площадке для стартаперов, которую на днях открыл velcom в дата-центре. Ресурсы комплекса будут предоставлять для реализации сложных задач в сфере Big Data, интернета вещей, виртуальной реальности и искусственного интеллекта. Такую возможность получат стартапы, которые пройдут предварительный отбор.

Tech for Life Hackathon прошел с 16 по 18 марта в Минске. Мероприятие провела площадка Space вместе с телеком-оператором velcom и инвестфондом Haxus. Среди ключевых целей – с помощью высоких технологий найти и реализовать передовые решения для медицины, спорта, экологии, лесного и сельского хозяйства.