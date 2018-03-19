Лукашенко: важно определять способных людей, которым надо помочь

Александр Лукашенко требует сделать все возможное, чтобы не упускать из виду талантливых молодых людей и обеспечивать всем необходимым.

Об этом глава государства заявил на встрече с талантливой молодежью в Белорусском государственном молодежном театре 20 марта, сообщается на сайте главы государства.

Президент признался, что встречи с молодежью для него очень важны, и заявил о готовности государства предоставлять одаренным молодым людям все инструменты для поддержки, фонды.

«Важно определить способных, талантливых людей, которым надо помочь», - подчеркнул глава государства.

Такая система отбора в искусстве, спорте - самое сложное, добавил он. Нужен первоначальный толчок, чтобы человек поверил в себя и смог дальше идти по жизни.