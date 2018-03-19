Локализация производства автокомпонентов для Geely составит 50%, в продажу поступят две новые модели белорусского автопроизводителя по «хорошим ценам», при этом будет действовать система кредитования. Об этом и о том, что в ближайшее время ожидать от завода «БелДжи», журналистам рассказал первый замминистра промышленности и и.о. директора завода «БелДжи» Геннадий Свидерский.



Фото: Павел Мурашко

— Мы не гонимся за уровнем продаж и объемами, не будем соревноваться и ценами с конкурентами. Наша главная задача сегодня — производство конкурентоспособных на мировом рынке автомобилей. Если такие машины у нас будут, то мы обязательно займем свою долю на рыке, — отметил на пресс-конференции, посвященной линейке кредитования производимых предприятием автомобилей , Геннадий Свидерский. — Беларусь широко известна своими карьерными самосвалами, грузовой техникой, поэтому надо, чтобы сегмент легковых автомобилей был конкурентно представлен. Много продаж или мало — не важно.

Перед предприятием сейчас стоит задача создать службу продаж, сервиса, организовать финансовые схемы. Помимо этого, в настоящее время автопроизводитель осваивает еще две модели авто — Geely NL4 и седана FE3: испытания первого уже заканчиваются, к испытаниям седана специалисты приступят в апреле. Планируется, что Geely NL4 продадут по заказам уже в июле, седан поступит в продажу в третьем квартале. Цены на новые модели Свидерский не озвучил, отметив, что «хочется сохранить интригу», однако стоимость будет существенно ниже, чем на флагманскую модель Geely Atlas NL3.

Геннадий Свидерский отметил, что они работают также над увеличением локализации. Запланировано, что к июлю предприятие должно показать среднегодовой объем локализации на уровне 50%.





— Сейчас она у нас около 30%. К локализуемым компонентам можно отнести сварку, окраску, детали, которые мы производим на заводе. На производстве мы применяем свои аккумуляторы и шины. В ноябре прошлого года запустили в Борисове проект по производству силовых установок для автомобилей — это предприятие сейчас работает.

Будут зарегистрированы еще два предприятия — они будут производить белорусские сиденья и радиаторы.

Оценивая уровень продаж, Геннадий Свидерский рассказал, что в первом квартале 2018 года в России было продано 500 автомобилей Geely белорусского производства, в Беларуси — 303 автомобиля. В апреле увеличится количество дилерских центров — они откроются в Гомеле, Гродно, Бресте, Солигорске, Витебске и Могилеве.

— Мы изучаем вопрос начала продаж в Казахстане. Есть предложения продавать свои автомобили в Сербию — там у нас зона свободной торговли, другие близлежащие страны. Пока эти решения не приняты, но мы делаем только первые шаги.

Информацию по срокам поставки запчастей для возможного ремонта Geely Геннадий Свидерский предоставить затруднился, однако отметил, что на заводе есть склад запчастей, которые понадобятся для гарантийного и послегарантийного ремонта, также есть свое производство.

— Имея всю заводскую инфраструктуру, мы будем выгодно отличаться от тех, кто не имеет своих производств в Беларуси.

Кстати, страховые случаи с приобретенными Geely уже наступали. «Цены на запасные части есть у дилеров, коммуникация со страховыми компаниями есть — дилеры, если понадобится, передадут информацию о стоимости запчастей страховщикам».





Напомним, накануне стало известно , что БПС-Сбербанк запустил программу льготного кредитования покупки автомобилей Geely. Для покупателей первые 3 года действует сниженная ставка 1,9% годовых.

Льготные кредиты доступны физическим лицам при покупке нового автомобиля Geely. Первые годы действует пониженная ставка — 1,9% (ставка рефинансирования минус 8,6 п.п.). Банк готов предоставлять кредитные средства на 90% стоимости автомобиля по льготной ставке на 2 года. Если минимум четверть машины оплатить самостоятельно, то особые условия будут действовать в течение первых 3 лет. В дальнейшем, основная ставка будет равна ставке рефинансирования плюс 2,5 п.п. При этом максимальный срок пользования кредитом — до 7 лет.