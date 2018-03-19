Трехкратная чемпионка Паралимпиады: Поддержку из Беларуси в Пхенчхане ощущала каждую минуту

Трехкратная чемпионка Паралимпиады в Пхенчхане Светлана Сахоненко во время соревнований каждую минуту ощущала поддержку из Беларуси. Об этом она рассказала журналистам в Национальном аэропорту Минск после возвращения с главных стартов четырехлетия, передает корреспондент БЕЛТА.



Светлана Сахоненко. Фото: БЕЛТА

В Южной Корее 28-летняя новополочанка выиграла золото в лыжных гонках среди слабовидящих атлетов на 15 км свободным стилем, в спринте на 1,5 км и в гонке на 7,5 км классическим стилем. Одна бронзовая награда у Светланы в биатлоне — в спринте на 6 км.

— Каждая медаль Игр тяжела по весу и далась в очень непростой, упорной борьбе. Без поддержки, которую нам оказывали здесь, в Беларуси, завоевать эти награды было бы сложнее. Я не ожидала, что столько людей за нас переживают, эту поддержку мы ощущали в Пхенчхане каждую минуту, — сказала Светлана Сахонеко.

Кроме зимних Паралимпийских игр в планах у спортсменки подготовка к летним стартам.

Светлана Сахоненко завоевала для белорусской команды три из четырех золотых медалей на Паралимпиаде в Пхенчхане. Всего на счету белорусских атлетов на главных стартах четырехлетия 12 наград (4 золота, 4 серебра, 4 бронзы). Это самые успешные для белорусов зимние Паралимпийские игры в истории.



Паралимийские чемпионы Юрий Голуб и Светлана Сахоненко (в центре), их ведущие Дмитрий Будилович и Роман Ященко (по краям). Фото: Рамиль Насибулин, БЕЛТА

В Национальном аэропорту «Минск» вернувшихся из Пхенчхана паралимпийцев и их тренеров встречали родные и друзья, руководство Министерства спорта и туризма, Паралимпийского комитета Беларуси.

— Из 15 атлетов в нашей команде было шесть дебютантов Паралимпийских игр. Результат превзошел даже наши ожидания. Планировали пять наград, исходя из выступлений наших спортсменов на турнирах в ходе сезона. Однако вошли в число десяти лучших команд, заняли восьмое место в медальном зачете. Результатом очень доволен, — подчеркнул председатель Паралимпийского комитета Беларуси Олег Шепель.

— Государство нам помогает развивать паралимпийский спорт, вытаскивать людей с ограниченными возможностями из четырех стен заниматься спортом. Мы же отвечаем таким успешным выступлением, как в Пхенчхане, — отметил руководитель паралимпийского комитета.

Чемпион и трехкратный призер Паралимпиады Юрий Голуб рассказал, что самым главным его болельщиком во время Игр была мама.



Юрий Голуб. Фото: Рамиль Насибулин, БЕЛТА

— Паралимпиада получилась и успешной, и тяжелой для меня. Удалось выиграть четыре медали, но с каждой гонкой было все тяжелее и тяжелее. Очень благодарен тренерскому штабу, своим болельщикам, маме, родному Глуску, где все за меня переживали, — отметил Юрий Голуб.

Фото: Рамиль Насибулин, БЕЛТА





Дмитрий Будилович и Юрий Голуб.





Дмитрий Будилович и Юрий Голуб.





Дмитрий Будилович и Юрий Голуб.





Двукратная бронзовая медалистка Паралимпиады Лидия Графеева.





Юрий Голуб.





Лидия Графеева и капитан белорусских паралимпийцев в Пхенчхане Дмитрий Лобан, в активе котрого 2 серебра Игр.





Лидия Графеева и Дмитрий Лобан.





Светлана Сахоненко и заместитель министра спорта и туризма Александр Барауля.

Следующие зимние Паралимпийские игры состоятся с 4 по 13 марта 2022 года в Пекине.