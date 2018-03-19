ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Трехкратная чемпионка Паралимпиады: Поддержку из Беларуси в Пхенчхане ощущала каждую минуту

20.03.2018 15:53 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Трехкратная чемпионка Паралимпиады в Пхенчхане Светлана Сахоненко во время соревнований каждую минуту ощущала поддержку из Беларуси. Об этом она рассказала журналистам в Национальном аэропорту Минск после возвращения с главных стартов четырехлетия, передает корреспондент БЕЛТА.


Светлана Сахоненко. Фото: БЕЛТА

В Южной Корее 28-летняя новополочанка выиграла золото в лыжных гонках среди слабовидящих атлетов на 15 км свободным стилем, в спринте на 1,5 км и в гонке на 7,5 км классическим стилем. Одна бронзовая награда у Светланы в биатлоне — в спринте на 6 км.

— Каждая медаль Игр тяжела по весу и далась в очень непростой, упорной борьбе. Без поддержки, которую нам оказывали здесь, в Беларуси, завоевать эти награды было бы сложнее. Я не ожидала, что столько людей за нас переживают, эту поддержку мы ощущали в Пхенчхане каждую минуту, — сказала Светлана Сахонеко.

Кроме зимних Паралимпийских игр в планах у спортсменки подготовка к летним стартам.

Светлана Сахоненко завоевала для белорусской команды три из четырех золотых медалей на Паралимпиаде в Пхенчхане. Всего на счету белорусских атлетов на главных стартах четырехлетия 12 наград (4 золота, 4 серебра, 4 бронзы). Это самые успешные для белорусов зимние Паралимпийские игры в истории.


Паралимийские чемпионы Юрий Голуб и Светлана Сахоненко (в центре), их ведущие Дмитрий Будилович и Роман Ященко (по краям). Фото: Рамиль Насибулин, БЕЛТА

В Национальном аэропорту «Минск» вернувшихся из Пхенчхана паралимпийцев и их тренеров встречали родные и друзья, руководство Министерства спорта и туризма, Паралимпийского комитета Беларуси.

— Из 15 атлетов в нашей команде было шесть дебютантов Паралимпийских игр. Результат превзошел даже наши ожидания. Планировали пять наград, исходя из выступлений наших спортсменов на турнирах в ходе сезона. Однако вошли в число десяти лучших команд, заняли восьмое место в медальном зачете. Результатом очень доволен, — подчеркнул председатель Паралимпийского комитета Беларуси Олег Шепель.

— Государство нам помогает развивать паралимпийский спорт, вытаскивать людей с ограниченными возможностями из четырех стен заниматься спортом. Мы же отвечаем таким успешным выступлением, как в Пхенчхане, — отметил руководитель паралимпийского комитета.

Чемпион и трехкратный призер Паралимпиады Юрий Голуб рассказал, что самым главным его болельщиком во время Игр была мама.


Юрий Голуб. Фото: Рамиль Насибулин, БЕЛТА

— Паралимпиада получилась и успешной, и тяжелой для меня. Удалось выиграть четыре медали, но с каждой гонкой было все тяжелее и тяжелее. Очень благодарен тренерскому штабу, своим болельщикам, маме, родному Глуску, где все за меня переживали, — отметил Юрий Голуб.

Фото: Рамиль Насибулин, БЕЛТА



Дмитрий Будилович и Юрий Голуб.


Дмитрий Будилович и Юрий Голуб.


Дмитрий Будилович и Юрий Голуб.


Двукратная бронзовая медалистка Паралимпиады Лидия Графеева.


Юрий Голуб.


Лидия Графеева и капитан белорусских паралимпийцев в Пхенчхане Дмитрий Лобан, в активе котрого 2 серебра Игр.


Лидия Графеева и Дмитрий Лобан.

Светлана Сахоненко и заместитель министра спорта и туризма Александр Барауля.

Следующие зимние Паралимпийские игры состоятся с 4 по 13 марта 2022 года в Пекине.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Национальном аэропорту вернувшихся из Пхенчхана паралимпийцев и их тренеров встречали родные и друзья, руководство Министерства спорта и туризма,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Падарунак ад лёсу, пашана ад дзяржавы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.03.2018
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика