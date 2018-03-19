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Какой смартфон Xiaomi выбрать в начале 2018 года

20.03.2018 16:09 — Разное | Tut.by  
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Смартфоны компании Xiaomi популярны у белорусов благодаря отличному соотношению цены и качества. Мы решили составить подборку лучших аппаратов производителя в разных ценовых категориях, которые будут оставаться актуальными весь 2018 год.

Самый доступный: Xiaomi Redmi Note 5A

Одна из самых базовых моделей производителя конца 2017 года, выполненная в пластиковом корпусе. К плюсам относится возможность установки одновременно двух nanoSIM-карт, к минусам — отсутствие сканера отпечатков пальцев.


Источник: Лайфхакер

Впрочем, с учетом цены на уровне 220−240 рублей, последнее устройству вполне можно простить. Кроме того, смартфон поддерживает установку карт памяти microSD.

К другим техническим характеристикам относится 5,5-дюймовый дисплей разрешением 1280 на 720 пикселей, а также процессор Snapdragon 425. В младшей модификации устанавливается 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти.

Подобная связка в бенчмарке AnTuTu позволяет аппарату набирать около 30 тысяч очков. Результат далеко не рекордный, но все же достаточный для повседневной работы.

Емкость встроенного аккумулятора смартфона составляет 3080 мАч. Разрешение основной камеры — 13 Мп, фронтальной — 5 Мп.

 

«Золотая» середина: Xiaomi Redmi 5 Plus или Redmi Note 4X

Xiaomi Redmi 5 Plus (читайте наш обзор) в белорусских интернет-магазинах продается за 380−400 рублей. За эту цену гаджет предлагает металлический корпус, слот для установки сразу двух nanoSIM-карт или одной «симки» с картой памяти microSD, а также быстрый сканер отпечатков пальцев на задней панели.


Xiaomi Redmi 5 Plus

Основная отличительная особенность устройства — 5,99-дюймовый дисплей разрешением 2160 на 1080 точек с вытянутым соотношением сторон 18:9. Процессор — Snapdragon 625. Оперативной памяти в смартфоне 3 ГБ, постоянной — 32 ГБ. В продаже также есть модель на 4/64 ГБ.

В последней версии популярного теста производительности AnTuTu устройство набирает чуть больше 76 тысяч баллов. Это позволяет аппарату не только легко справляться с обычными задачами, но и запускать графически сложные игры вроде WOT Blitz (25−35 fps на максимальных настройках).

Емкость аккумулятора — 4000 мАч. На полном заряде гаджет держится около полутора суток. Разрешение основной камеры — 12 Мп, фронтальной — 5 Мп.

Redmi Note 4X — более старая модель, которая до сих пор заслуживает внимания (смотрите наш обзор).


Xiaomi Redmi Note 4X

От предыдущего рассмотренного нами аппарата она отличается дисплеем — вместо полноэкранной 5,99-дюймовой панели используется «классический» дисплей на 5,5 дюймов разрешением Full HD. При этом стоимость Redmi Note 4X в белорусских интернет-магазинах на 60−80 рублей меньше в сравнении с Redmi 5 Plus.

Технические характеристики и уровень производительности также практически идентичны: процессор Qualcomm Snapdragon 625, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти, видеочип Adreno 506. Кроме того, оба аппарата работают на последней версии фирменной оболочки MIUI 9. Емкость батареи в Redmi Note 4X составляет 4100 мАч.

Разрешение основной камеры равняется 13 Мп, фронтальной — 5 Мп.

 

Флагманы: Xiaomi Mi6 и Mi Note 3

Внешне оба аппарата практически не различаются между собой. Корпуса выполнены из закаленного стекла и немного скруглены сзади. Сканер отпечатков пальцев находится на фронтальной панели в клавише Home. Присутствует возможность установки двух nanoSIM-карт.


Xiaomi Mi6

На наш взгляд, несмотря на разницу в цене, выбор стоит делать исходя из предпочитаемой диагонали экрана. В Mi Note 3 используется 5,5-дюймовый дисплей, в Mi6 — 5,15-дюймовый. Разрешение обоих панелей — 1920 на 1080 пикселей.

«Железо» в аппаратах также разное. Mi Note 3 оснащается процессором Snapdragon 660, Mi6 — более мощным Snapdragon 835. Впрочем, в реальной жизни разницы в производительности между двумя гаджетами заметить достаточно сложно — интерфейс работает без зависаний, запускаются все ресурсоемкие игры. Оболочка обоих устройств — MIUI 9.


Xiaomi Mi Note 3

К плюсам смартфонов также относится сдвоенная основная камера с разрешением каждого модуля в 12 Мп. Фронтальный модуль в Mi6 — 8-мегапиксельный, в Mi Note 3 — 16-мегапиксельный.

Емкость встроенного аккумулятора Mi6 составляет 3350 мАч, Mi Note 3 — 3500 мАч. Несмотря на немного меньший объем батареи, Mi6 на одном заряде держится до двух дней, Mi Note 3 — до суток.

 
 
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Мы решили составить подборку лучших аппаратов производителя в разных ценовых категориях, которые будут актуальными весь 2018 год.
 
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