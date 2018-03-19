В Бресте состоится презентация книги протодиакона Андрея Горбунова «История православных храмов г. Барановичи»

27 марта 2018 года в 16.00 в конференц-зале Брестской центральной городской библиотеки имени А.С. Пушкина пройдёт презентация книги протодиакона Андрея Горбунова «История православных храмов г. Барановичи».



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В книге «История православных храмов г. Барановичи» изложены краткие сведения о православных общинах со времени основания города до наших дней. Впервые опубликованы материалы церковных и государственных архивов, касающиеся жизни барановичских приходов. Отдельные разделы посвящены мозаикам разрушенного Варшавского Александр-Невского собора, часть которых сохранена в Барановичском Свято-Покровском соборе.

Автор книги, Андрей Александрович Горбунов, родился 8 мая 1977 года в г. Поставы Витебской обл. в семье военнослужащего. После 9-го класса в 1992 г. поступил в Пинский техникум мясной и молочной промышленности. В 2001 г. окончил Минской Духовной семинарию со степенью бакалавра богословия и поступил в Минскую Духовную Академию. В 2004 г. получил степень кандидата богословия. В настоящее время проходит послушание в сане протодиакона Приход храма Покрова Пресвятой Богородицы г. Барановичи. С декабря 2012 г. назначен руководителем Миссионерского отдела Пинской епархии.

В презентации примет участие Татьяна Конопацкая, писатель и краевед из г. Лунинец.