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В Беларуси начались продажи кроссовера Volkswagen Tiguan в новом исполнении City

20.03.2018 16:36 — Разное | Tut.by  
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В нашу страну прибыли первые экземпляры Volkswagen Tiguan в специальной комплектации City.


Уже в «базе» Tiguan City имеются светодиодные фары, адаптивный круиз-контроль, система мониторинга «слепых» зон, медиасистема с 8-дюймовым дисплеем, ассистент парковки, система контроля давления в шинах, электропривод багажной двери, кнопка запуска двигателя и оригинальные 17-дюймовые легкосплавные диски. За доплату для «городского» Tiguan доступны кожаные сиденья с функцией массажа и цифровая панель приборов.


Новая версия Tiguan предлагается на выбор с бензиновым двигателем объемом 1,4 л в паре с 6-ступенчатым «роботом» мощностью 125 лошадиных сил (с передним приводом) и 150 лошадиных сил (с передним или полным приводом) и двухлитровым двигателем в комбинации с 7-ступенчатым «роботом» и полным приводом — это 150-сильный дизель либо бензиновый агрегат с отдачей 180 «лошадок».

Цены на Tiguan City начинаются от 55 200 рублей.

 
 
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