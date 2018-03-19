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Лукашенко рассказал, как отвлекается от напряженных будней
20.03.2018 16:17 — Разное | Ежедневник
фото: by.tribuna.com
Президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с творческой молодежью рассказал, как проводит свой отпуск и отвлекается от рабочих будней
По словам главы государства, у него не бывает как таковых выходных, отчасти и потому, что не имеет заместителя, пишет
«Я даже если и отлучаюсь на неделю, максимум на десять дней в так называемый отпуск, на отпуск целая программа. Двадцать мероприятий, и ты думаешь: это отпуск или нет. А эти вопросы я должен решить и могу решить только в этот период», - сказал Александр Лукашенко.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с творческой молодежью рассказал, как проводит свой отпуск и отвлекается от рабочих будней
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