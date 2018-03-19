Лукашенко рассказал, как отвлекается от напряженных будней

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Президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с творческой молодежью рассказал, как проводит свой отпуск и отвлекается от рабочих будней

По словам главы государства, у него не бывает как таковых выходных, отчасти и потому, что не имеет заместителя, пишет БЕЛТА .

«Я даже если и отлучаюсь на неделю, максимум на десять дней в так называемый отпуск, на отпуск целая программа. Двадцать мероприятий, и ты думаешь: это отпуск или нет. А эти вопросы я должен решить и могу решить только в этот период», - сказал Александр Лукашенко.



Президент привел в пример свою поездку в Объединенные Арабские Эмираты. "Я не люблю жаркую погоду, это не мое. Полтора дня - и все, потом меня домой тянет, - признался глава государства. - Поэтому у меня там определенные встречи, связанные прежде всего с экономикой, размещением каких-то заказов, знакомством с людьми, которые потом приедут, что-то откроют".



По словам Александра Лукашенко, с представителями компании Stadler, которая несколько лет назад начала производить в Беларуси вагоны для железнодорожного транспорта, он познакомился во время рабочего визита в Швейцарию, который был совмещен с краткосрочным отдыхом. "Раз поговорили, второй. Они приехали и открыли производство. Они уже готовы инвестировать в новое производство", - обратил внимание президент.



Отвечая на вопрос, как глава государства отвлекается от напряженных президентских будней, Александр Лукашенко заметил, что отдушиной для него стал спорт, и посоветовал всем им заниматься.