|
Корпус морской пехоты США получил модульный пистолет
Американские морпехи вслед за армией отказались от пистолетов Beretta в пользу продукции компании SIG Sauer. На вооружение морпехов поступят два пистолета М17 и М18, сделанные на базе SIG Sauer P320 с учетом требований Пентагона,
Стандартным для пистолетов является патрон 9×19 Parabellum, но модульная конструкция оружия предусматривает возможность использования более мощных боеприпасов: .357SIG и .40 S&W.
M17 — полноразмерный вариант пистолета, М18 — укороченный. Первая партия оружия, которая будет закуплена в 2019 году, насчитывает 2000 пистолетов, затем, после их опытной эксплуатации будет принято решение о дальнейших поставках. Всего для корпуса морской пехоты планируется закупить 35 тысяч таких пистолетов, по цене 180 долларов за штуку.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Американские морпехи вслед за армией отказались от пистолетов Beretta в пользу продукции компании SIG Sauer.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)