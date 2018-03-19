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Корпус морской пехоты США получил модульный пистолет

20.03.2018 17:00 — Разное | Tut.by  
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Американские морпехи вслед за армией отказались от пистолетов Beretta в пользу  продукции компании SIG Sauer. На вооружение морпехов поступят два пистолета М17 и М18, сделанные на базе SIG Sauer P320 с учетом требований Пентагона, сообщает military.com.


Фото:thedrive.com

Стандартным для пистолетов является патрон 9×19 Parabellum, но модульная конструкция оружия предусматривает возможность использования более мощных боеприпасов: .357SIG и .40 S&W.

M17 — полноразмерный вариант пистолета, М18 — укороченный. Первая партия оружия, которая будет закуплена в 2019 году, насчитывает 2000 пистолетов, затем, после их опытной эксплуатации будет принято решение о дальнейших поставках. Всего для корпуса морской пехоты планируется закупить 35 тысяч таких пистолетов, по цене 180 долларов за штуку.

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Американские морпехи вслед за армией отказались от пистолетов Beretta в пользу продукции компании SIG Sauer.
 
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