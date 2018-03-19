В прошлом сезоне финиш белорусской Первой лиги по футболу выдался максимально драматичным. В последнем туре «Луч» победил минское «Торпедо» 2:0, оставив «автозаводцев» без путевки в Высшую лигу. Однако в понедельник футбольный арбитраж АБФФ по клубному лицензированию не допустил «Крумкачы» к участию в главном футбольном турнире страны, что позволило «Торпедо» занять вакантное 16 место в чемпионате. С помощью архивных фотографий SPORT.TUT.BY вспоминает знаковые страницы истории легендарного клуба из Заводского района столицы.
За 71 год «Торпедо» прошло путь от команды при минском автомобильном заводе до одного из ведущих клубов БССР, а после и до забвения на полях белорусских минорных лиг.
В разрушенном Минске второй половины 40-х годов появление новой футбольной команды стало событием городского масштаба, подтянув на матчи клуба жителей Заводского района и его окрестностей.
В начале 60-х «Торпедо» строит свой стадион на улице Котовского, помнящий аншлаги и четыре чемпионства в 1962, 1966, 1967, 1969 годах. С конца 80-х «автозаводцы» много путешествуют, посещая Польшу, США и даже Сирию, что по тем временам было большой удачей.
В 90-е за «черно-белых» выступали такие футболисты, как Олег Кононов, Сергей Павлюкович и Сергей Яромко — лучший снайпер в истории клуба с 39 мячами. Тогда команду тренировал Анатолий Юревич, привезя в клуб первых легионеров из Африки и Южной Америки.
В нулевые «Торпедо» ждал упадок и потеря профессионального статуса. Болельщики, запустившие тогда краудфаундинг, помогали команде хоть как-то оставаться на плаву. Лишь в 2014 году «Торпедо» вернулось в большой футбол.