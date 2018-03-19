В прошлом сезоне финиш белорусской Первой лиги по футболу выдался максимально драматичным. В последнем туре «Луч» победил минское «Торпедо» 2:0, оставив «автозаводцев» без путевки в Высшую лигу. Однако в понедельник футбольный арбитраж АБФФ по клубному лицензированию не допустил «Крумкачы» к участию в главном футбольном турнире страны, что позволило «Торпедо» занять вакантное 16 место в чемпионате. С помощью архивных фотографий SPORT.TUT.BY вспоминает знаковые страницы истории легендарного клуба из Заводского района столицы.



1947 год. Чемпионы Беларуси и обладатели Кубка страны. Первый состав «Торпедо», команды основанной при минском автомобильном заводе. Фото: «Торпедо» (Минск)

За 71 год «Торпедо» прошло путь от команды при минском автомобильном заводе до одного из ведущих клубов БССР, а после и до забвения на полях белорусских минорных лиг.

В разрушенном Минске второй половины 40-х годов появление новой футбольной команды стало событием городского масштаба, подтянув на матчи клуба жителей Заводского района и его окрестностей.

В начале 60-х «Торпедо» строит свой стадион на улице Котовского, помнящий аншлаги и четыре чемпионства в 1962, 1966, 1967, 1969 годах. С конца 80-х «автозаводцы» много путешествуют, посещая Польшу, США и даже Сирию, что по тем временам было большой удачей.

В 90-е за «черно-белых» выступали такие футболисты, как Олег Кононов, Сергей Павлюкович и Сергей Яромко — лучший снайпер в истории клуба с 39 мячами. Тогда команду тренировал Анатолий Юревич, привезя в клуб первых легионеров из Африки и Южной Америки.

В нулевые «Торпедо» ждал упадок и потеря профессионального статуса. Болельщики, запустившие тогда краудфаундинг, помогали команде хоть как-то оставаться на плаву. Лишь в 2014 году «Торпедо» вернулось в большой футбол.



Футболисты «Торпедо» строят свой стадион на улице Котовского. Через год они станут на нем чемпионами Беларуси. Справа — Николай Иванович Блашко, капитан и будущий тренер «автозаводцев». Четыре раза в составе «Торпедо» завоевывал золотые медали, один из отцов автозаводской школы футбола. (фото из личного архива Николая Блашко)



1962 год. Команда, которой удалось повторить успех 1947 года. Хозяева Кубка Беларуси и золотые медалисты чемпионата.



1969 год. Чемпионский состав «Торпедо». Второй справа в нижнем ряду - Юрий Иванович Погальников. Знаменитый футболист и тренер, в честь которого сейчас проходит молодежный футбольный турнир в Минске.



1992 год. Владимир Медведев готовится реализовать пенальти в ворота «Торпедо». Этот гол стал первым в истории чемпионатов независимой Беларуси.



1992 год. «Торпедо Минск» отправилось в тур по США. Годом ранее американские спортсмены прилетали в Беларусь. Из всех отечественных футбольных команд до «автозаводцев» лишь минскому «Динамо» удалось посетить США. Экс-главный тренер «черно-белых» Андрей Пышник тогда еще был действующим футболистом (четвертый слева в нижнем ряду) фото из личного архива Владимира Богомолова.



1999 год. БАТЭ против «Торпедо Минск». Виктор Гончаренко в составе БАТЭ, Сергей Яромко — «Торпедо».



Один из самых успешных тренеров РФПЛ последних лет Олег Кононов и наставник «Торпедо» Анатолий Юревич в конце 90-х.



2000 год. «Торпедо Минск» — «Динамо Минск». В черно-белой форме бразилец Алехандро Леал и первый румынский легионер в Беларуси Лаврентий Лика.



2000 год. Форвард БАТЭ Виталий Кутузов против противостоит минскому «Торпедо».



2000 год. Финал Кубка Беларуси: «Торпедо» (Минск) — «Славия», 0:1. На фото в черно-белой форме защитник Сергей Кабельский, нынешний главный тренера «автозаводцев».



Матч «Торпедо Минск» — БАТЭ. Против автозаводцев сыграл экс-главком борисовчан Александр Ермакович.



Столичное дерби «Торпедо Минск» — Динамо Минск. В черно-белой форме, бразильский легионер Эду.



2005 год. «Торпедо» победил во Второй лиге, куда попало после снятия команды с турнира в 2004 году. До этого времени за всю историю чемпионатов Беларуси команда никогда не покидала Высшую лигу.

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