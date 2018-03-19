velcom опубликовал новые тарифы: все подробности

Сегодня velcom, как и было объявлено в феврале , опубликовал новые, увеличенные тарифы на мобильную связь. Абонентская плата стала больше, также выросла стоимость исходящих вызовов, мобильного интернета, SMS, MMS и других услуг.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Ранее сообщалось, что подорожание не превысит 3%. Подробно новые цены по основным тарифам можно посмотреть здесь , по тарифам линейки Privet здесь .

Мы собрали в одной таблице старые и новые расценки на актуальных тарифных планах оператора. Узнать свой тарифный план можно с помощью бесплатного USSD-запроса *141*2*1#.

Комфорт Было Стало Абонплата 10,79 руб 11,11 руб Звонок внутри сети (2G) 3,27 коп 3,36 коп Звонок на другие сети 14,17 коп 14,59 коп СМС 4,36 коп 4,49 коп Комфорт 2 Было Стало Абонплата 16,24 руб 16,72 руб Звонок внутри сети (2G) 3,27 коп 3,36 коп Звонок на другие сети 10,9 коп 11,22 коп СМС 4,36 коп 4,49 коп Комфорт 4 Было Стало Абонплата 18,42 руб 18,97 руб Звонок внутри сети (2G) 1,09 коп 1,12 коп Звонок на другие сети 8,72 коп 8,98 коп СМС 4,36 коп 4,49 коп Комфорт 8 Было Стало Абонплата 23,87 рубля 24,58 рубля Звонок внутри сети (2G) 1,09 коп 1,12 коп Звонок на другие сети 8,72 коп 8,98 коп СМС 4,36 коп 4,49 коп Комфорт 16+ Было Стало Абонплата 35 руб 36,05 руб Звонок внутри сети (свыше 500 минут в месяц в 2G) 1,09 коп 1,12 коп Звонок на другие сети (свыше 500 минут в месяц в 2G) 8,72 коп 8,98 коп СМС 4,36 коп 4,49 коп Комфорт Лайт Было Стало Абонплата 8,15 руб 8,39 руб Звонок внутри сети (2G) 4,35 коп 4,48 коп Звонок на другие сети 16,35 коп 16,84 коп СМС 4,36 коп 4,49 коп Smart Бесконечный Было Стало Абонплата 54,39 руб 56,02 руб Звонок внутри сети 0 коп 0 коп Звонок на другие сети 8,72 коп 8,98 коп СМС 4,36 коп 4,49 коп Бизнес-класс Было Стало Абонплата 108,89 руб 112,15 руб СМС 4,36 коп 4,49 коп В твоем ритме Было Стало Абонплата 10,35 руб 10,66 руб Звонок внутри сети 5,99 коп 6,16 коп Звонок на другие сети 5,99 коп 6,16 коп СМС (свыше 500 в месяц) 4,36 коп 4,49 коп lemon Было Стало Абонплата 29,9 руб 29,9 руб Звонок внутри сети или в другую сеть (сверх включенного пакета) 7 коп 7 коп СМС 4,36 коп. 4,49 коп. Тарифные планы линейки WEB (абонплата) Было Стало WEB 10 + voka 15,15 руб 15,6 руб Супер WEB 5 8,5 руб 8,75 руб Супер WEB 10 12,5 руб 12,87 руб Супер WEB 30 19,5 руб 20,08 руб WEB Легкий 1,85 руб 1,9 руб WEB Танкисты 10,57 руб 10,88 руб

Напомним, в последний раз стоимость мобильной связи velcom изменялась 12 апреля 2017 года . Тогда подорожание составило 9% и коснулось большинства услуг. Тарифы на фиксированную связь последний раз дорожали 1 марта .