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В Витебске вынесен приговор водителю мусоровоза, который насмерть сбил пенсионера
В Витебске вынесен приговор водителю мусоровоза, который во дворе насмерть сбил пенсионера, сообщил
Наезд был совершен
Решением суда водитель приговорен по ч. 2 ст. 317 УК к одному году лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на один год, 100 часам общественно полезных работ и лишен права управлять различными видами транспорта на два года. «При определении наказания суд учел, что ранее виновник ДТП не привлекался к уголовной ответственности, хотя уже имел административные протоколы за нарушения при движении задним ходом. Кроме того, он полностью признал свою вину и получил прощение супруги погибшего», — отметил Евгений Козырев.
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Водитель приговорен к одному году лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на один год, 100 часам общественно полезных работ и лишен права управлять...
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