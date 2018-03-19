В Витебске вынесен приговор водителю мусоровоза, который насмерть сбил пенсионера

В Витебске вынесен приговор водителю мусоровоза, который во дворе насмерть сбил пенсионера, сообщил БЕЛТА старший помощник прокурора Витебска Евгений Козырев.

Наезд был совершен утром в 13 октября 2017 года на улице Петруся Бровки. Водитель мусоровоза с 30-летним стажем вождения при движении задним ходом не заметил находившегося в опасной зоне пенсионера и сбил его. Несмотря на низкую скорость (4 км/ч), от полученных телесных повреждений мужчина 1928 года рождения скончался в больнице.

Решением суда водитель приговорен по ч. 2 ст. 317 УК к одному году лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на один год, 100 часам общественно полезных работ и лишен права управлять различными видами транспорта на два года. «При определении наказания суд учел, что ранее виновник ДТП не привлекался к уголовной ответственности, хотя уже имел административные протоколы за нарушения при движении задним ходом. Кроме того, он полностью признал свою вину и получил прощение супруги погибшего», — отметил Евгений Козырев.