Госдолг США впервые превысил 21 триллион долларов

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Отметку в 20 трлн долларов госдолг превысил в сентябре прошлого года.

Объем национального долга США впервые превысил 21 трлн долларов, свидетельствуют официальные данные правительства, пишет Интерфакс .

На 15 марта он составлял свыше 21 трлн 31,067 млрд долларов. Отметку в 20 трлн долларов госдолг превысил в сентябре прошлого года.

На прошлой неделе министерство финансов страны сообщило, что дефицит госбюджета США в феврале составил 215,248 млрд долларов, что на 12,1% больше показателя за тот же месяц прошлого года (192,044 млрд). Доходы бюджета упали на 9,4% — до 155,623 млрд долларов, в том числе сборы подоходного налога сократились на 2%.

При этом расходы выросли на 2% и достигли 370,871 млрд долларов. В частности, это обусловлено ростом процентных платежей по госдолгу на 9% — до 28 млрд долларов, а также выплатами, связанными с ликвидацией последствий прошлогодних природных катастроф.

За пять месяцев 2018 финансового года, который начался 1 октября прошлого года, отрицательное сальдо бюджета США увеличилось на 11,5% и составило 390,965 млрд долларов по сравнению с 350,624 млрд долларов за сопоставимый период годом ранее.

Объем поступлений в бюджет с начала текущего фингода увеличился на 2,4% — до 1,28 трлн долларов, в то время как затраты поднялись на 4,4% и превысили 1,67 трлн долларов.

Белый дом прогнозирует в этом фингоду повышение дефицита бюджета до 833 млрд долларов.