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Кто из белорусов чаще всего попадает в безработные

20.03.2018 18:27 — Разное | Tut.by  
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Больше четверти безработных, которые зарегистрированы в центрах занятости (26,2%), составляют те, кто не работал больше года. Каждый пятый официально нетрудоустроенный уволен по соглашению сторон. В Минтруда рассказали, кто из белорусов чаще всего оказывается среди безработных.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Бывшие заключенные в начале этого года составляли 7,6% от общего числа безработных, инвалиды — 6,7%, уволенные по уважительным причинам — 8,7%. А вот тех, кто до этого занимался предпринимательской деятельностью, среди официальных нетрудоустроенных было немного — 0,5%. Высвобожденные работники составляли 1,5% от общего числа безработных.


Инфографика Минтруда

На начало этого года потребность в работниках по рабочим профессиям составила 57,6% от общего числа вакансий (годом ранее — 48,5%).

Женщины на начало этого года составляли 36% от общего числа безработных, а мужчины — 64%.

При этом почти четверть всех безработных — 23% — были в возрасте от 16 до 30 лет. Женщин в этой возрастной категории больше, чем мужчин.


Инфографика Минтруда

Коэффициент напряженности на рынке труда в целом по стране на 1 января этого года снизился до 0,4 безработных на одну вакансию (годом ранее этот показатель составлял 1 безработных на одну вакансию).

На начало января в стране было 22 863 официально нетрудоустроенных. Это на 1283 человека меньше, чем на начало декабря прошлого года.

Ранее правительство определило территории с напряженной ситуацией на рынке труда. В списке оказались 48 районов и городов. Больше всего — из Витебской области. Создание списка территорий с напряженной ситуацией на рынке труда предусмотрено обновленной версией документа по тунеядцам — декретом №1.

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Больше четверти безработных, которые зарегистрированы в центрах занятости (26,2%), составляют те, кто не работал больше года. Каждый пятый официально...
 
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