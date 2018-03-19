Наводим порядок в шкафу с одеждой



Разбор гардероба для большинства хозяек является не очень привлекательным, скучным занятием. Заставить себя взяться за порядок в шкафу довольно трудно. Как результат — переполненные полки, из которых все вываливается, а надеть по-прежнему нечего. Итак разберем, как навести порядок в шкафу с одеждой и поддерживать его.

Разбираем завалы





Навести порядок в шкафу возможно, когда из его недр будет извлечено абсолютно все накопленное, затем тщательно его перебрать. Ревизию делают с целью актуализации содержимого.

Те вещи, которые вам не особо шли или вы их за несколько лет надевали несколько раз, не кладите обратно. Найдите им другого владельца: подарите, отдайте соседке, продайте через интернет.

Избавьтесь от запятнанной, морально устаревшей, рваной одежды без сожаления, выделив для нее мусорный мешок.

Оставьте на виду одежку, которой требуется стирка, химчистка, починка. Соберите ее, повесьте на видном месте: она будет вам немым укором.

Не старайтесь впихнуть все вещи в одно место. Дома должна быть организована масштабная система хранения, предназначенная для каждого типа одежды, аксессуаров. Избегайте размещения по соседству различных категорий вещей — найдите каждому свое место.

По окончанию сезона зимнюю одежду, теплые одеяла разложите по вакуумным мешкам, уберите на антресоль, балкон.

Личная вешалка





Любая одежда, которую вы хотите повесить, должна иметь свою вешалку. Имеет смысл комплектовать вещи так, чтобы получился наряд, который сразу готов к надеванию. Если на перекладине мало места, повесьте цепочку с вертикальным расположением плечиков.

С сожалением наблюдаете унылую картину висящих вразнобой вещей? Купите плечики одинаковых конструкций, из одного материала.

Каждой вещи — свое место





Извечной является проблема сбивания кучей содержимого полок, которое еще недавно было аккуратно сложено. А так хочется навести порядок в шкафу, чтобы быстро найти необходимую вещь и чтобы, конечно, быстро раскладывать чистое белье.

Для этого используют разделители, которые позволяют создать на полках специальные секции, ячейки, зоны. Сегодня каждая мебельная компания готова предложить шкафы-купе в Минске по индивидуальному дизайну и с нужным наполнением внутри. Недостаток полок компенсируется дополнительными контейнерами, коробками для хранения мелких или сезонных атрибутов.

Символом образцового платяного шкафа для многих являются стопки. Для этого можно приобрести специальные приспособления — складыватели, жесткие вкладки из пластика. Стопка сложенных таким образом рубашек либо футболок будет ровной, аккуратной.

При достаточной глубине полок стопки складывают одну за другой, задвигая подальше сезонные вещи.

Однако эта форма хранения, устойчивая на открытых полках, но совершенно неудобная в ящиках комода. Практически невозможно достать из середины что-то без нарушения порядка. Поэтому в комоде лучше вещи расположить свернутыми рулонами: вся одежда будет на виду и достать ее будет просто, не нарушив порядка.

Свернуть или сложить?





Опытные хозяйки советуют футболки, майки, полотенца сворачивать. Свернутые вещи, особенно шерстяные и теплые, удобно хранить, особенно разложив по прозрачным пакетам или контейнерам: тогда они все будут недоступны для моли и на виду.

Для белья можно завести небольшую коробку, а ее содержимое плотно прижать друг к дружке. А вот постельные комплекты практично держать по отдельным пакетам: их легко извлекают, сохранив набор в целостности, ведь теперь ни одна наволочка не убежит от вас.

Сумки и аксессуары





Если у вас накопилось много галстуков, ремней, шарфов, сумок и вы в раздумье, куда их пристроить, вспомните, что гардеробы имеют дверцы и стенки. Их выгодно задействуют, прикрепив перекладины для этих аксессуаров. В боковинах приделывают крючки для сумок. С внутренней стороны дверей устанавливают крепления, где развешивают бижутерию. Сокровища будут всегда на виду, а значит, чаще надеваться.

Постарайтесь прислушаться к этим рекомендациям, тогда у вас перестанет возникать вопрос, как навести порядок в шкафу с одеждой.

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