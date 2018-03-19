В Витебской области хотят поднять ставки единого налога

В Витебской области хотят повысить ставки единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физлиц. Проект соответствующего предложение размещен на сайте Витебского облисполкома.

Повысить ставку предлагают для «адаптации к инфляционным процессам и обеспечения доходной части бюджета».

«У индивидуальных предпринимателей — плательщиков единого налога выручка от реализации товаров, работ, услуг увеличилась более, чем на 25% за 2017 год по сравнению с 2016 годом, — отмечается в обосновании проекта повышения. — К примеру, рост выручки по индивидуальным предпринимателям, осуществляющим розничную торговлю непродовольственными товарами, составил 129,4%, оказывающим услуги по ремонту предметов личного пользования, бытовых изделий — 128%, по деятельности такси — 132,5%».

Каждый пятый индивидуальный предприниматель производит доплату единого налога, что свидетельствует о превышении выручки над 40 — кратным размером установленных ставок по единому налогу.

Действующие ставки единого налога предлагается увеличить на 7,4%. Ожидается, что индексация ставок единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц позволит дополнительно привлечь в 2018 году в местный бюджет 0,6 миллиона рублей.