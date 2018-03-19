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Как подорожает связь: velcom опубликовал новые тарифы

20.03.2018 20:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Сегодня velcom, как и было объявлено в феврале, опубликовал новые, увеличенные тарифы на мобильную связь. Абонентская плата стала больше, также выросла стоимость исходящих вызовов, мобильного интернета, SMS, MMS и других услуг.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54164.php

Как подорожает связь: velcom опубликовал новые тарифы

Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Ранее сообщалось, что подорожание не превысит 3%. Подробно новые цены по основным тарифам можно посмотреть здесь, по тарифам линейки Privet здесь.

Мы собрали в одной таблице старые и новые расценки на актуальных тарифных планах оператора. Узнать свой тарифный план можно с помощью бесплатного USSD-запроса *141*2*1#

 
 
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Сегодня velcom, как и было объявлено в феврале, опубликовал новые, увеличенные тарифы на мобильную связь. Абонентская плата стала больше, также выросла стоимость...
 
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