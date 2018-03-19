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Как подорожает связь: velcom опубликовал новые тарифы
20.03.2018 20:44 — Разное | Виртуальный Брест
Сегодня velcom, как и было
Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY
Ранее сообщалось, что подорожание не превысит 3%. Подробно новые цены по основным тарифам можно посмотреть
Мы собрали в одной таблице старые и новые расценки на актуальных тарифных планах оператора. Узнать свой тарифный план можно с помощью бесплатного USSD-запроса *141*2*1#.
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