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Природный газ пришел в дома жителей трех деревень Малоритского района

20.03.2018 20:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Природный газ пришел в дома жителей трех деревень Малоритского района, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя райисполкома Дмитрий Степанюк.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54163.php

Природный газ пришел в дома жителей трех деревень Малоритского района

Сегодня произведен пуск газа в деревнях Пожежин, Масевичи и Струга. К системе газоснабжения подключены первые 18 абонентов. Всего в потребительском кооперативе "ПожежинГаз" зарегистрировано 129 человек. Строительство объекта, который был введен в эксплуатацию в начале марта, велось за счет средств граждан. Для того, чтобы в дома сельчан пришло голубое топливо, проложено 2 км подводящего газопровода высокого давления, более 13 км распределительного газопровода среднего давления и газопроводы-вводы общей протяженностью около 2 км. Строительные работы по заказу кооператива выполнило ЗАО "Оптималсервис". Общая стоимость проекта составила ориентировочно Br400 тыс.

Как сообщили в УП "Брестоблгаз", в апреле-мае пуск природного газа состоится в одном из крупнейших в Столинском районе населенных пунктов - деревне Рубель. Строительство газопровода здесь велось по государственной программе по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Всего в агрогородке предстоит газифицировать 1170 домов. К большинству из них газ уже подведен, ведутся работы по монтажу внутренних систем газоснабжения. Также в текущем году планируется завершить газификацию д. Каленковичи Каменецкого района.

В текущем году на строительство сетей газоснабжения к агрогородкам и сельским населенным пунктам по государственной программе "Комфортное жилье и благоприятная среда" Брестской области выделено из республиканского бюджета свыше Br1,4 млн. За эти средства планируется построить подводящие газопроводы в д. Русиновичи Ляховичского района (7 км), д. Велемичи Столинского (2,4 км), д.Межлесье Лунинецкого (2,3 км), а также начать строительство подводящего газопровода к д. Минковичи Каменецкого района с завершением в 2019 году (7,7 км).

 
 
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Природный газ пришел в дома жителей трех деревень Малоритского района, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя райисполкома Дмитрий Степанюк. ...
 
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