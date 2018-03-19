Волейболистки «Минчанки» вышли в финал Кубка ЕКВ — второго по рангу клубного турнира Европы.



Фото: cev.lu

20 марта в минском Дворце спорта «Уручье» белорусские волейболистки проиграли вице-чемпиону Германии «Штутгарту» в ответной дуэли полуфинальной стадии. Но вырвали путевку в финал в «золотой» партии.

«Минчанка» — «Штутгарт» — 2:3 (19:25, 20:25, 25:23, 25:23, 12:15). «Золотой» сет — 15:8.

Первые две партии увереннее провели соперницы, выиграв их с разницей в 6 и 5 очков.

А третий сет мощно начали уже белоруски. Когда они оторвались на 9 очков (19:10), казалось, что проблем в этой партии у минчанок уже не будет. Однако гостьи сумели не только отыграться, но и выйти вперед. И лишь в нервной концовке команда Виктора Гончарова дожала оппоненток.

В четвертой партии долго лидировал «Штутгарт», но ближе к концу сета белоруски вырвались вперед — 19:18. После этого минчанки лидерство уже не упускали, хотя нервы болельщикам и потрепали.

В пятом укороченном сете соперницы лидировали поочередно, но в концовке изобретательнее оказались волейболистки «Штутгарта», которые вырвали победу в партии (15:12) и матче — 3:2.

Поскольку на выезде «Минчанка» выиграла с таким же счетом (3:2), то обладатель путевки в финал Кубка ЕКВ определялся в дополнительной «золотой» партии. Белоруски начали ее очень мощно и уверенно довели до победы — 15:8.

Напомним, что 13 марта в первой полуфинальной встрече «Минчанка» одержала победу в гостях — 3:2 (25:15, 22:25, 25:21, 11:25, 15:8).

Достижение «Минчанки» — лучший результат белорусских волейбольных клубов в еврокубках за последние три десятилетия — с 1987 года, когда минский «Коммунальник» завоевал женский Кубок обладателей кубков.