Хоккеисты минской «Юности» потерпели первое поражение в нынешнем розыгрыше плей-офф экстралиги чемпионата Беларуси.

20 марта команда Михаила Захарова проиграла в гостях солигорскому «Шахтеру» в четвертом поединке полуфинальной серии Кубка президента. До этого «Юность» не знала поражений в плей-офф, одержав победы в 7 матчах кряду.

«Шахтер-Солигорск» — «Юность-Минск» — 4:2 (0:0, 2:0, 2:2).

20 марта. Солигорск. Спортивно-зрелищный комплекс. 1410 зрителей.

Судьи: В. Пляц, А. Шрубок, Д. Голяк, А.Лабзов.

«Шахтер»: Малютин; Ружичка — В. Сушко (К), Демков — Питуле — Андрущенко; Видгрен — Бокун, Малиновский (А) — И. Карабанов — Левко; И. Усенко — Станкевич, Борисов — Никулин — Астанков; Камбович -Кулаков — Дадонов.

«Юность-Минск»: И. Брикун; Барковский — Мицкевич, Гайнетдинов — Землянкин — Плотников; Устиненко — Антонов, Ефименко (А) — Развадовский — Скачков (К); П. Казакевич — Горошко, Скабелка — А. Каракулько — Когалев; Буровцев — Шелег, Парфеевец — Туркин — Михнов.

Шайбы: 1:0 — Демков (Ружичка, 21.08), 2:0 — Ружичка (Кулаков, Левко, 28.08), 2:1 — Когалев (Землянкин, Казакевич, 42.08, в меньшинстве), 3:1 — Малиновский (Камбович, 42.19), 3:2 — М. Плотнико (55.02), 4:2 — Камбович (Кулаков, 58.23).

Броски: 30−27 (11−8, 8−10, 11−9).

Штраф: 35−35.

После трех поражений кряду на старте серии «Шахтер» уже не имеет права на осечку. И горняки, которым отступать уже некуда, сумели-таки одержать первую победу в полуфинальном противостоянии.

Двумя результативными баллами в этой встрече отметился форвард «Шахтера» Александр Кулаков, пропускавший две предыдущие игры из-за дисквалификации. А вот другому ведущему нападающему горняков Александру Матерухину остается отбыть еще 1 матч дисквалификации.

Ход серии: «Юность-Минск» — «Шахтер-Солигорск» — 3:1 (4:3, 4:3, 3:2, 2:4).

Следующие поединки противостояния намечены на 22 марта (в Минске) и, если потребуется, 24 марта (в Солигорске) и 26 марта (в Минске). «Юность» в регулярном сезоне заняла 2-е место, «Шахтер» — 3-е.

Противостояния в плей-офф Кубка президента проходят до 4 побед одной из команд.

В другой полуфинальной серии победитель регулярного сезона гродненский «Неман», который защищает чемпионский титул, сражается с фарм-клубом минского «Динамо».

Ход серии: «Неман-Гродно» — «Динамо-Молодечно» — 3:1 (3:2 2ОТ, 5:0, 3:4, 4:1).

Следующие матчи серии «Немана» (1-е место в регулярном сезоне) и «Динамо-Молодечно» (5-е) запланированы на 21 марта (в Гродно) и, если потребуется, 23 марта (в Молодечно), 25 марта (в Гродно).