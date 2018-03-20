Как не обмануться, покупая продукты. Смотри «честную цену» или считай на калькуляторе - фото

Если можно купить какой-то продукт примерно одинакового качества, но дешевле, тогда зачем переплачивать? В январе 2017 года в некоторых белорусских магазинах появились так называемые “честные ценники”, на которых рядом с обычной ценой написано и то, сколько стоит 1 килограмм или 1 литр продукта. Такую меру предложило ввести Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ), чтобы покупателям было легче сравнивать стоимость похожих или даже одних и тех же товаров.



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Пока торговля неохотно оформляет новые ценники, ведь МАРТ только рекомендовал размещать подобную информацию. Однако с 1 июля эта норма должна стать обязательной, для этого обещают внести изменения в правила продажи товаров, которые утверждаются Совмином.

Ну, пока создаётся впечатление, что торговые сети и производители как можно лучше стараются запутать покупателей. На прилавках постоянно появляются всё новые упаковки известных товаров различного объёма и веса. Сливочное масло, например, идёт в упаковках уже не по 200, а по 160, 180 граммов. В бутылке с растительным маслом может оказаться 700, 800, 850, 870 или 900 граммов продукта. Различные расфасовки круп тоже заставляют чесать затылок - без калькулятора не разберёшься. Знакомый недавно заметил, что любимого йогурта в привычной для него баночке стало меньше. Кстати, «честную цену», в некоторых магазинах даже вооружившись очками, трудно разглядеть, настолько мелким шрифтом она написана.

В Интернете появилось интересная публикация Анатолия Лысенко. На фото ценники на 15%-ную сметану бренда «Брест – Литовск». Как пишет автор: «Вот и снова новинка от ОАО "Савушкин продукт". Прошел ровно месяц, как на прилавках магазинов появилась 1 5%-ная сметана 350 граммов по цене как раньше стоили 400. Теперь за ту же цену мы купим сметану такой же жирности, но уже в упаковке 315 граммов. Для сравнения: цена за 1кг 15%-ной сметаны в январе 2018г. - 4 руб.12коп, а уже в марте 2018г. – 5 руб.24коп.







Вот так, тихонько упаковка сметаны стала легче на 85 граммов при стабильной цене в 1 рубль 65 копеек».

Можно добавить, что такой ценник выставлен в универсаме «Любава» Каменецкого райпо. В маленьких городах и деревнях магазины потребкооперации практически монополисты, а с другой стороны крупные торговые сети не горят желанием содержать торговые точки в населённых пунктах с небольшим числом жителей и неплатёжеспособным населением.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54165.php

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На сайте компании «Савушкин продукт» есть информация о том, что теперь 15%-ная сметана данного бренда выпускается только по 350, 315 и 180 граммов. А ведь совсем недавно были упаковки по 400 и 200 граммов.

Кстати, покупая в магазине сразу 350 гр. сметаны, а не маленький стаканчик - 180 грамм, вы экономите на 1 кг. продукта 21 копейку. А ведь для многодетных семей могут быть интересны большие упаковки товара. Это экономия денег и меньший ущерб окружающей среде в виде пластикового мусора.

Ради интереса решил пройтись по нескольким Брестским магазинам с калькулятором и немножко сравнить цены. Если вернуться к 15%-ной сметане «Брест – Литовск», то в городских торговых точках её продают в упаковке по 350 гр. В Брестских магазинах «Дисконт», «Евроопт» и «Санта» цена на неё соответственно 1,58 – 1, 59 - 1,63 рубля. (Максимальная цена за один килограмм 4,66 рубля). Остаётся посочувствовать жителям Каменца, которые выкладывают 1,65 рубля за упаковку в 315 граммов. Если взять другой брестский бренд «Остромечевские просторы», то 400 граммовая упаковка 15%-ной сметаны с бифидобактериями обойдется в 1рубль 48 копеек (3,70 рубля за 1 кг.). В «Евроопте» по красной цене можно найти аналогичный продукт ещё дешевле.



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P.S. Кстати прочитал на портале ТUT.by репортаж, как корреспонденты ездили освещать выборы президента России в город Сураж Брянской области, что в 20 километрах от белорусско-российской границы. Интересны высказывания россиян о ценах на белоруские продукты и товары: