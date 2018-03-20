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В финале "Игры престолов" появятся новые герои

21.03.2018 07:30 — Разное | Tut.by  
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Фэнтезийный сериал «Игра престолов» объявил о наборе новых актеров для финального сезона. По информации тематического ресурса Watchers on the Wall, создателям понадобилась актриса на роль молодой матери и девочки-близнецы.


Согласно описанию, молодой мамой станет персонаж в возрасте 25−30 лет — бедствующая, поставленная на грань между жизнью и смертью. Издание также уточняет характеристики актрисы: крайне желательно, чтобы претендующая на роль девушка была максимально естественна и имела опыт импровизации.

Во-вторых, специалисты по касту ищут двух детей — девочек-близнецов, двойняшек в возрасте пяти-восьми лет. Предположительно, им предстоит сыграть одного и того же эпизодического персонажа в одной серии.

Пока зрители не знают точной даты выхода нового сезона «Игры престолов» (приблизительно летом 2019 года), AFISHA.TUT.BY предлагает скрасить ожидание и послушать музыку из сериала — 27 апреля в Минске состоится концерт симфонического оркестра Lords of the sound. На сцене КЗ «Минск» прозвучат композиции Рамина Джавади — автора оркестровой музыки для фильмов и телевидения, продолжительное время работавшего ассистирующим композитором Ханса Циммера. Именно он написал музыку к сериалу «Игра престолов».

Вместе c Рамином в программе концерта музыка легендарных композиторов — Джона Уильямса и Ханса Циммера.

Стоимость билетов: балконы — 25−60 руб., партер 55−160 рублей.

Купить билет

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Напомним, 17 марта в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш. Вы можете выиграть билеты на концерт Сергея Лазарева в Минске. Мероприятие состоится на сцене «Минск-Арены» 10 апреля. Розыгрыш продлится до 23 марта.

 
Теги: Минск
 
 
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