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В финале "Игры престолов" появятся новые герои
Фэнтезийный сериал «Игра престолов» объявил о наборе новых актеров для финального сезона. По информации тематического ресурса
Согласно описанию, молодой мамой станет персонаж в возрасте 25−30 лет — бедствующая, поставленная на грань между жизнью и смертью. Издание также уточняет характеристики актрисы: крайне желательно, чтобы претендующая на роль девушка была максимально естественна и имела опыт импровизации.
Во-вторых, специалисты по касту ищут двух детей — девочек-близнецов, двойняшек в возрасте пяти-восьми лет. Предположительно, им предстоит сыграть одного и того же эпизодического персонажа в одной серии.
Пока зрители не знают точной даты выхода нового сезона «Игры престолов» (приблизительно летом 2019 года), AFISHA.TUT.BY предлагает скрасить ожидание и послушать музыку из сериала — 27 апреля в Минске состоится концерт симфонического оркестра
Вместе c Рамином в программе концерта музыка легендарных композиторов — Джона Уильямса и Ханса Циммера.
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Создателям понадобилась актриса на роль молодой матери и девочки-близнецы.
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