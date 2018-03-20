14 февраля в райисполкоме состоялось заседание Совета Ганцевичского районного объединения профсоюзов. Подробности читайте в печатной версии «СП».
Фото Арминэ Мовсисян
|
В райисполкоме состоялось заседание Совета Ганцевичского районного объединения профсоюзов
21.03.2018 08:04 — Разное | Савецкае Палессе
14 февраля в райисполкоме состоялось заседание Совета Ганцевичского районного объединения профсоюзов. Подробности читайте в печатной версии «СП».
Фото Арминэ Мовсисян
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В райисполкоме состоялось заседание Совета Ганцевичского районного объединения профсоюзов
|
Свежие газеты
Архив (Разное)