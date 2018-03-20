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В райисполкоме состоялось заседание Совета Ганцевичского районного объединения профсоюзов

21.03.2018 08:04 — Разное | Савецкае Палессе  
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14 февраля в райисполкоме состоялось заседание Совета Ганцевичского районного объединения профсоюзов. Подробности читайте в печатной версии «СП».

Фото Арминэ Мовсисян
 
 
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В райисполкоме состоялось заседание Совета Ганцевичского районного объединения профсоюзов
 
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