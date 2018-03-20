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В Беларуси на вокзалах будут проводиться спецмониторинги въездного и внутреннего туризма

21.03.2018 08:04 — Разное | Савецкае Палессе  
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В Беларуси на вокзалах будут проводиться спецмониторинги въездного и внутреннего туризма

Фото из архива БЕЛТА

БЕЛТА.

В Беларуси на вокзалах будут проводиться специальные мониторинги въездного и внутреннего туризма. Это предусмотрено постановлением Министерства спорта и туризма №4 от 24 января 2018 года, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Если ранее такие мониторинги проходили в гостиницах, то теперь их будут проводить и на объектах транспортной инфраструктуры, на которых осуществляется отправка, прием пассажиров.

Подобные исследования проводятся для получения данных о количестве респондентов и объеме денежных средств, израсходованных ими в Беларуси. Участие в мониторинге добровольное и анонимное. Туристы самостоятельного заполняют специальные анкеты.

На вокзалах и других объектах, принимающих и отправляющих пассажиров, мониторинги будут проводить раз в год в течение пяти дней третьего месяца третьего квартала. В гостиницах — раз в квартал. Конкретные сроки исследований определяются Министерством спорта и туризма по согласованию с Министерством транспорта и коммуникаций, областными и Минским городским исполкомами, другими заинтересованными.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

 
 
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В Беларуси на вокзалах будут проводиться спецмониторинги въездного и внутреннего туризма
 
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