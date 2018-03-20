Доплата – солидная, рационы – скудные

Проведенные в 2017 году Комитетом государственного контроля проверки выявили многочисленные проблемы в организации питания школьников Брестской области.

Почти год специалисты госконтроля изучали качество и безопасность питания в школах Брестчины. В перечне выявленных нарушений – просроченная продукция, скудный рацион, непрозрачность денежного оборота, нерациональное расходование бюджетных средств и ряд других.

Особое внимание проверяющих привлекла укоренившаяся порочная практика регулярных сборов денежных средств с родителей – так называемая «родительская доплата на питание». Суммы собирались солидные, а на разнообразии и полноценности рациона питания школьников это слабо сказывалось. По вполне объяснимым причинам в некоторых школах и на предприятиях, обеспечивающих питание учащихся, предпочтение отдавалось только наличным деньгам. «Доплаты» носили якобы «исключительно добровольный характер», но фактически доводились до сведения родителей школьников как обязательное требование. От педагогов требовалось всеми способами обеспечить принудительный сбор денег.

Таким образом, к установленным и вполне обоснованным денежным нормам расходов на питание каждого обучающегося предприятия общественного питания через администрацию школ получали живые деньги. При этом во многих буфетах и школьных столовых не было не то что терминалов, но даже простых кассовых аппаратов. С учетом сказанного, нарекания родителей на создающий предпосылки для злоупотреблений бесконтрольный оборот денег имели веские основания.

В целом, несмотря на «доплаты», повсеместной проблемой в области было невыполнение натуральных норм питания, допускались нарушения порядка формирования цен при организации питания учащихся.

В ходе проверок вскрыты и проблемы, связанные с соблюдением санитарных норм. Материально-техническая база столовых в большинстве объектов общепита учреждений образования требует серьезного обновления. К примеру, в отдельных пищеблоках используется оборудование, введенное в эксплуатацию в начале 1975 года.

Выявленный Комитетом госконтроля и прокуратурой области сегмент недостатков и системных ошибок в работе по организации питания учащихся школ потребовал немедленных активных действий органов власти и управления, предприятий общепита по наведению порядка в этой сфере, возврату при осуществлении своих прямых функций в рамки правового поля. Отдельные недостатки уже устранены. Однако некоторые вопросы, связанные с организацией питания учащихся, еще не решены. Приходится признать, что процесс этот достаточно длительный и проходит поэтапно.

Результатом проверок стала повсеместная отмена так называемой «родительской доплаты» при одноразовом питании. В школьных столовых и буфетах установлены кассовые аппараты, активно внедряется система безналичных платежей ЕРИП. Определенный прогресс наблюдается в соблюдении натуральных норм питания.

По выявленным нарушениям 51 человек привлечен к административной ответственности. В общей сложности они оштрафованы на сумму 4,7 тысячи рублей. К дисциплинарной ответственности привлечено 60 работников предприятий общепита. К предприятиям применено административных штрафов на общую сумму более 169 тысяч рублей, возбуждено одно уголовное дело. Органами прокуратуры Брестской области внесено 18 актов прокурорского реагирования.

Хотелось бы надеяться, что на основании проверок будут сделаны правильные выводы, а работа по устранению недостатков принесет свои плоды – дети будут получать здоровое и рациональное питание, экономно будут расходоваться как бюджетные средства, так и деньги родителей.

Тем не менее, вопрос остается открытым, контроль в сфере питания будет продолжен и в текущем году.

Комитет госконтроля

Брестской области.