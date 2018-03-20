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Республика Корея заинтересована в установлении безвизового режима с Беларусью

21.03.2018 08:04 — Разное | Савецкае Палессе  
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Республика Корея заинтересована в установлении безвизового режима с Беларусью

Ким Енг Хо. Фото из архива БЕЛТА

БЕЛТА.

Республика Корея заинтересована в установлении безвизового режима с Беларусью, сообщил 4 февраля в эфире телеканала «Столичное телевидение» Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в Беларуси Ким Енг Хо, передает БЕЛТА.

«Прилагаются большие усилия для того, чтобы решить вопрос отмены виз между Республикой Корея и Беларусью. В этом году планируется визит министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея в нашу страну. Во время переговоров мы хотели бы заключить соглашение о безвизовых поездках. Думаю, в ближайшее время мы сможем осуществить задуманное. Это стало бы хорошим фундаментом для развития наших отношений во всех сферах», — сказал Ким Енг Хо.

Он также отметил высокий потенциал Беларуси в сфере IT-технологий. «Ваша страна уже добилась в этой области больших успехов, но ваш потенциал намного больше, так что это только начало», — подчеркнул посол.

Ким Енг Хо также рассказал о том, что во время Олимпиады в Пхенчхане состоится Неделя гостеприимства, на которой будут продемонстрированы самые передовые технологии мобильной связи и телевидения. Он пожелал белорусским спортсменам высоких результатов.

 
 
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Республика Корея заинтересована в установлении безвизового режима с Беларусью
 
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