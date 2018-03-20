Диагностика высокого уровня

На фото Владимир Цанда проводит гемостазиологическое исследование на автоматическом анализаторе ACL Elite Pro

В рекордно короткие сроки произведен капитальный ремонт отдельных помещений в Ганцевичской поликлинике. Строителям предприятия “Пинсксовхозстрой — ПМК-14” понадобилось всего три месяца для выполнения большого объема работ на общую сумму почти 87 тысяч рублей. В отвечающих всем санитарным нормам, по сути, новых кабинетах расположилась клинико-диагностическая лаборатория центральной районной больницы.

Многие помнят, что еще в недавнем прошлом жители нашего региона для прохождения сложных обследований и проведения определенных анализов вынуждены были ездить в лечебные учреждения Барановичей или Бреста, медицинские центры Минска. Сегодня об этих сложностях можно забыть.

— Мы располагаем современным оборудованием, позволяющим выполнять гематологические, общеклинические, иммунологические, гемостазиологические исследования на автоматических анализаторах, — рассказывает заведующий клинико-диагностической лабораторией Владимир Цанда. — Возможно, не все знают, поэтому особо хочу отметить, что самый широкий спектр исследований мы проводим по желанию пациентов.

Использование аппаратов, созданных по последнему слову науки и передовых технологий, сделало возможным проводить необходимые для диагностики заболевания и оценки тяжести его течения анализы буквально в считанные часы. Во многих случаях немедленное назначение по их результатам курса терапии имеет большое значение для дальнейшего эффективного лечения и, в конечном итоге, спасения больного. Практически все исследования в настоящее время проводятся на автоматических анализаторах. Тем самым исключен так называемый человеческий фактор — никто и ничто не может повлиять на результаты анализа. Однако сложность используемого оборудования диктует и новые подходы к работе. Сейчас весь процесс исследований проводится и непрерывно контролируется исключительно специалистами-врачами.

Говоря об исследованиях, которые клинико-диагностическая лаборатория выполняет по желанию пациентов, Владимир Цанда называет наиболее востребованными анализы состояния сердца, печени, почек, липидно-углеводного обмена, тестирование на наличие онкологических заболеваний различной локализации. В то же время Владимир Николаевич поделился мыслями, связанными, прежде всего, с состоянием здоровья мужчин. Заведующий клинико-диагностической лабораторией не вполне удовлетворен загруженностью оборудования, предназначенного для тестирования ПСА (ПСА — простатический специфический антиген).

— Тест ПСА самый информативный среди других анализов, выявляющих заболевания предстательной железы, — поясняет Владимир Цанда. — С его помощью можно определить воспалительные процессы в простате и доброкачественное разрастание ткани, но основная цель исследований ПСА — выявление раковых клеток. Если сильная половина населения хочет соответствовать этому лестному определению во всех отношениях, каждый мужчина старше 40 лет должен взять себе за правило ежегодно проходить тест ПСА.

И к этим профессиональным рекомендациям Владимира Николаевича стоит прислушаться.

Анатолий КОРОЛЬ.

Фото автора