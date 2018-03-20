РОВД информирует

Изменения в контрольной (надзорной) деятельности

С 01.01.2018 вступили в силу изменения в контрольной (надзорной) деятельности, утвержденные Указом Президента Республики Беларусь от 16.10.2017 «О мерах по совершенствованию контрольной (надзорной) деятельности»:

Так, государственный контроль (надзор) осуществляется в формах выборочных проверок, внеплановых проверок, мероприятий технического (технологического, поверочного) характера, мер профилактического и предупредительного характера.

Выборочная проверка назначается с учетом критериев оценки степени риска для отбора проверяемых субъектов при проведении выборочной проверки и на основании результатов анализа имеющейся в распоряжении контролирующего (надзорного) органа информации, свидетельствующей о высокой степени риска нарушений законодательства и невозможности их выявления и (или) устранения иными формами государственного контроля (надзора).

Критерии оценки степени риска для отбора проверяемых субъектов при проведении выборочной проверки определяются государственными органами (организациями); указанными в части первой пункта 15 Положения о порядке организации и проведения проверок, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 16.10.2009 №510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь» (далее в данном пункте — Указ), по согласованию с Межведомственным советом по контрольной (надзорной) деятельности на основании методики формирования системы оценки риска (утверждается Советом Министров Республики Беларусь по согласованию с Комитетом государственного контроля и Генеральной прокуратурой).

Выборочные проверки одного проверяемого субъекта в течение календарного года могут быть осуществлены несколькими контролирующими (надзорными) органами только в форме совместной проверки. Проведение нескольких выборочных проверок одного и того же проверяемого субъекта в течение календарного года не допускается.

Делегирование контролирующими (надзорными) органами своих контрольных (надзорных) полномочий иным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, а также осуществление проверок, мониторингов и мероприятий технического (технологического, поверочного) характера коммерческими организациями не допускается.

Указ предусматривает одно исключение — некоторые организации, определенные в Указе, вправе до 01.01.2019 осуществлять энергетический и газовый надзор в форме мероприятий технического (технологического, поверочного) характера.

В соответствии с пунктами 7 и 8 Указа органы уголовного преследования могут дать поручение о проведении проверки только по возбужденному уголовному делу.

До внесения соответствующих дополнений в Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях, установлено что:

Совершение должностным лицом контролирующего (надзорного) органа грубых нарушений требований к порядку организации и проведения проверок, установленных нормативными правовыми актами Президента Республики Беларусь, за исключением совершения нарушений, предусмотренных частью второй настоящего пункта, — влечет наложение штрафа в размере от двух до тридцати базовых величин.

Невнесение записи о проведении проверки в книгу учета проверок (журнал производства работ) при представлении этой книги (журнала) либо нарушение установленного порядка назначения проверки, в том числе ее необоснованное назначение,- влекут наложение штрафа в размере от двадцати до ста базовых величин.

При этом право составлять протоколы о данных административных правонарушениях предоставлено уполномоченным должностным лицам органов Комитета государственного контроля и прокурорам, а рассматривать дела — органам Комитета государственного контроля (при составлении протоколов уполномоченными должностными лицами этих органов), районному (городскому) суду (в случае составления протоколов прокурорами).

Контролирующие (надзорные) органы освобождаются от уплаты государственной пошлины при обращении в суд с заявлением об установлении приостановления (запрета) деятельности субъекта (его цехов, производственных участков), объекта строительства, оборудования.

Обжаловать решения контролирующих (надзорных) органов, требования (предписания) об устранении нарушений, действия (бездействие) их должностных лиц имеет право каждое лицо, если такое лицо полагает, что эти решения, требования (предписания) или действия (бездействие) нарушают его права и (или) законные интересы.

Начальник Ганцевичского РОВД

подполковник милиции п/п

А.Г. ЯРЁМЕНКО

Изменения в порядок ведения регистрационного учета граждан

Постановлением Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 19.12.2017 № 362 внесены изменения в Инструкцию о порядке ведения регистрационного учета граждан по месту жительства и месту пребывания, утвержденную постановлением Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 15.11.2010 № 364.

Так, установлено, что:

талоны миграционного учета к адресным листкам убытия формы 25 не составляются при изменении гражданином места жительства в пределах Республики Беларусь;

талоны миграционного учета к адресным листкам убытия формы 25 составляются на граждан:

при выезде за пределы Республики Беларусь на постоянное место жительства;

указанных в пункте 35 этой Инструкции, в связи со снятием их с регистрационного учета при прекращении образовательных отношений;

при аннулировании разрешения на постоянное проживание в Республике Беларусь;

талоны миграционного учета к адресным листкам прибытия формы 24 и талоны миграционного учета к адресным листкам убытия формы 25 за отчетный месяц направляются в органы государственной статистики не позднее второго числа месяца, следующего за отчетным, с соблюдением сроков их заполнения и представления;

при переносе в паспорт, вид на жительство штампа о регистрации по месту жительства подразделения по гражданству и миграции адресные листки прибытия формы 19 в адресно-справочное бюро не направляют, за исключением случаев обмена паспорта (вида на жительство) в связи с переменой фамилии, собственного имени, отчества, даты (года) рождения, места рождения. При этом одновременно на предыдущие данные в адресно-справочное бюро направляется адресный листок убытия формы 20 с указанием реквизитов паспорта (вида на жительство), послужившего основанием для выдачи нового паспорта (вида на жительство).

Первый заместитель начальника

Ганцевичского РОВД

подполковник милиции п/п

А.А. КРЫСЮК

Изменения в порядок приема квалификационных экзаменов на право управления транспортным средством

Внесены изменения в Инструкцию о порядке приема квалификационных экзаменов на право управления механическим транспортным средством (за исключением колесного трактора), утвержденную постановлением Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 22.02.2011 № 67, в соответствии с которыми установлено, что:

лицо, сдавшее теоретический экзамен, допускается к сдаче практического экзамена в течение последующих 6 месяцев, по истечении которых теоретический и практический экзамены назначаются вновь. В данном случае при назначении практического экзамена учитывается количество предыдущих попыток и период времени, прошедший с последней попытки;

по требованию экзаменуемого предоставляется для ознакомления соответствующая маршрутная карта;

в случае отклонения экзаменуемого от испытательного маршрута экзаменатор информирует об этом экзаменуемого и дает указание о возврате на маршрут;

на втором этапе оценка «сдан» выставляется в случае, если экзаменуемый допустил не более двух нарушений Правил дорожного движения (с учетом нарушений Правил дорожного движения, допущенных в случае отклонения от маршрута) и проехал заданный маршрут, не создав аварийную ситуацию;

второй этап практического вождения считается не сданным помимо прочих в случае информирования экзаменуемым экзаменатора об отказе от продолжения сдачи экзамена;

при проверке навыков управления мотоциклом экзаменуемый должен в мотоэкипировке (мотошлем, мотоперчатки, наколенники, налокотники) выполнить последовательно определенные этой Инструкцией элементы;

уточнен перечень случаев, когда элемент практического экзамена на мотоцикле считается невыполненным, а практический экзамен на мотоцикле считается несданным;

изложены в новой редакции некоторые приложения к Инструкции.

Документ вступает в силу с 22.04.2018.

Заместитель начальника

Ганцевичского РОВД по ИРиКО

майор милиции п/п

М.И. ЛУКЬЯНЧИК