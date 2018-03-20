КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ —100 ЛЕТ

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В начале прошлого века, в разгар гражданской войны, 14 января 1918 года Декретом Совета Народных Комиссаров, подписанным Владимиром Лениным, были созданы комиссии по делам несовершеннолетних. Создание специальных органов было мерой вынужденной: в стране было много детей-беспризорников, которые нуждались в контроле. Основной задачей комиссий по делам несовершеннолетних стала не столько борьба с детскими правонарушениями, сколько их профилактика, а также охрана прав и интересов несовершеннолетних. На протяжении всех этих лет комиссии играют важную роль в решении проблем защиты детей от жестокости, насилия, негативных влияний социальной среды.

Сегодня КДН Республики Беларусь работают на основании Положения о порядке образования и деятельности комиссий, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 10 декабря 2003 года. В соответствии с Законом Республики Беларусь от 31.05.2003 № 200-З “Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних”, комиссия осуществляет меры, предусмотренные законодательством, по координации деятельности органов, учреждений и организаций, осуществляющих профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Главная задача работы комиссии — защита, восстановление и реализация прав и законных интересов несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, совершению несовершеннолетними правонарушений. Ведь дети и подростки по-прежнему остаются категорией, особо нуждающейся в поддержке и защите.

Комиссия по делам несовершеннолетних Ганцевичского района состоит из 12 человек. Это представители отделов образования, спорта и туризма, внутренних дел райисполкома, управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома, районного отдела по чрезвычайным ситуациям, социально-педагогического центра, профессионального лицея, ТЦСОН, ОО “БРСМ”. Председателем комиссии является заместитель председателя райисполкома С. В. Сороков, который курирует социальную сферу.

Основная функция данного института — координирующая: в поле зрения деятельность органов, учреждений, организаций, которые осуществляют профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Комиссия может предпринять меры, способные защитить, восстановить и реализовать права и законные интересы несовершеннолетних. Кроме этого, на нее возлагается воспитательная и профилактическая работа, контроль детей, вступивших в конфликт с законом.

На заседаниях комиссии досконально изучаются ситуации, в которых оказались несовершеннолетние. Они могут быть связаны с нестабильной ситуацией в семье либо собственной беспечностью. В любом из случаев комиссия оказывает необходимую помощь, содействие. Также комиссия рассматривает общие вопросы — состояние преступности и правонарушений, занятость подростков по окончании средней или базовой школ, в каникулярное время, организацию их досуга. Конечно, на заседаниях комиссии рассматриваются и административные материалы.

За 2017 год комиссией по делам несовершеннолетних райисполкома проведено 23 заседания (в 2016 г. — 32), на которых рассмотрено 18 общепрофилактических вопросов (в 2016 г. — 16), 135 материалов в отношении несовершеннолетних и родителей (в 2016 г. — 168).

Анализ преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних района, проведенный комиссией, показал, что количество выявленных преступлений в 2017 году в сравнении с 2016 годом осталось на прежнем уровне (за 2017 г. выявлено 1 преступление).

На фоне низкого количества преступлений среди подростков в возрасте от 14 до 18 лет увеличилось количество несовершеннолетних с 1 до 5, совершивших 5 преступлений до достижения возраста привлечения к уголовной ответственности. В основном это кражи, возраст малолетних преступников от 8 до 14 лет.

Количество совершенных правонарушений в 2017 г. уменьшилось с 93 до 43. Так, уменьшилось количество правонарушений, связанных с распитием алкогольных напитков или появлением в общественном месте в пьяном виде, с 32 до 18, правонарушений против безопасности движения и эксплуатации транспорта с 28 до 6, количество фактов нахождения несовершеннолетних в ночное время без сопровождения родителей или законных представителей с 22 до 7, невыполнения родителями обязанностей по воспитанию детей с 4 до 3. Однако увеличилось количество мелких хулиганств с 3 до 6 и мелкого хищения с 1 до 2.

Особую тревогу у комиссии вызывает увеличение количества несовершеннолетних, совершающих административные правонарушения до достижения возраста административной ответственности с 7 до 34, из них: 15 правонарушений были связаны с распитием спиртных напитков; 7 — с мелким хищением; 5 — с мелким хулиганством; 2 — с умышленным причинением телесного повреждения; 1 — с умышленным повреждением имущества; 1 — с нарушением правил пожарной безопасности; 1 — с нарушением правил дорожного движения; 1 — с незаконным проникновением на охраняемый объект, которое было связано с рискованным поведением подростка; 1 было связано с ложным вызовом пожарной машины.

Большинство правонарушений были совершены несовершеннолетними в выходные или праздничные дни по месту жительства, что свидетельствует о недостаточной ответственности за свое поведение подростков и об отсутствии контроля со стороны родителей.

60,6 процента правонарушений были совершены подростками в г. Ганцевичи, 33,3 процента — в сельской местности района, 6,1 процента — на территориях других районов.

За 2017 год комиссией были приняты 2 решения о реализации первичной индивидуальной реабилитационной программы в отношении несовершеннолетних, которые повторно в течение одного года рассматривались на заседаниях комиссии по фактам потребления психоактивных веществ.

Профилактическая работа комиссии, инспекции по делам несовершеннолетних и учреждений образования позволила с 2012 г. не направить ни одного подростка в спецучреждения.

В настоящее время инспекцией по делам несовершеннолетних организована индивидуальная профилактическая работа с 42 несовершеннолетними, учреждениями образования — с 47.

Рассмотрение административных материалов — это не самое главное в работе комиссии. Со вступлением в силу с 1 января 2007 года Декрета № 18 стала кардинально меняться система работы по защите прав и законных интересов детей. Документ предоставил дополнительные механизмы сохранения родных семей для многих детей и дал шанс родителям вовремя исправить ситуацию. Одним из основных критериев эффективности по профилактике комиссии и заинтересованных служб социального сиротства является восстановление семей и создание условий для возвращения детей.

За время реализации Декрета № 18 с 2007 года по настоящее время комиссией были признаны нуждающимися в государственной защите 286 детей, возвращены в биологические семьи 234 ребенка, или 81,8 процента. Многие родители после признания их детей нуждающимися в государственной защите меняют свой образ жизни, проходят лечение от алкогольной зависимости, начинают работать и улучшать материальное положение, занимаются воспитанием своих детей.

За прошлый год уменьшилось количество детей, признанных нуждающимися в государственной защите, с 25 до 11, возвращены в семьи 18 детей, или 94,7 процента. Это результат более слаженной работы служб, занимающихся профилактикой. И у комиссии появилась надежда, что наши родители стали более ответственно относиться к воспитанию детей и больше их любить.

Эффективное проведение профилактической работы способствовало тому, что за 2017 г. 122 ребенка из 67 семей были сняты с учета находящихся в социально опасном положении. В настоящее время в районе в 40 семьях живут 98 детей, которые признаны находящимися в социально опасном положении. Основными причинами признания детей в СОП явилось то, что родители злоупотребляют алкоголем, не работают, устраивают скандалы, не оплачивают коммунальные услуги, не заготавливают в достаточном количестве топливо на зиму, не одевают детей по сезону, не контролируют занятость детей либо иным образом халатно относятся к выполнению своих родительских обязанностей.

Главная забота комиссии и ее членов — добиться, чтобы ни одну семью, ни одного ребенка не оставляли наедине со своими проблемами. Именно благодаря активной работе комиссии и субъектов профилактики уровень преступности и правонарушений среди несовершеннолетних невысок, уменьшилось и количество неблагополучных семей, детей, признанных нуждающимися в государственной защите. Этой работе посвящают себя люди ответственные и добросовестные. Они вносят огромный вклад в работу по решению социальных проблем детей благодаря своему неравнодушию к их судьбам. Это поистине огромный труд, который заслуживает особого внимания. И в дальнейшем комиссия по делам несовершеннолетних будет служить делу защиты прав и законных интересов детей с той же неиссякаемой энергией, профессиональной компетентностью и добротой. Детство всегда будет находиться под надежной защитой.

Ольга АНТОНОВИЧ,

заместитель председателя комиссии по делам

несовершеннолетних Ганцевичского райисполкома.