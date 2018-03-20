Почти 120 транспортных средств конфисковано за пьяную езду в 2017 году в Брестской области

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БЕЛТА.

В Брестской области в 2017 году у водителей, которые находились в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, конфисковано 117 транспортных средств, сообщили БЕЛТА в областной прокуратуре.

За год специальная конфискация орудий и средств совершения преступлений, а также добытого преступным путем имущества применена судами по 323 уголовным делам. В доход государства в том числе изъято 85 легковых автомобилей, 15 скутеров и 14 мотоциклов.

Так, 45-летняя жительница Барановичей второй раз за год была задержана нетрезвой за рулем BMW X5 2014 года выпуска. Ей грозила конфискация автомобиля, который по документам принадлежал ее матери. Узнав о случившемся, владелица машины заявила в милицию об угоне. Нарушительница подтвердила эту версию. Суд признал ее виновной в угоне и повторном вождении в состоянии опьянения и назначил наказание в виде полутора лет ограничения свободы и Br9,2 тыс. штрафа. Также на пять лет она была лишена прав. Автомобиль вернули матери обвиняемой.

Однако Барановичская межрайонная прокуратура с приговором не согласилась и опротестовала его в части осуждения за угон. Дело было пересмотрено. Суд согласился с позицией прокуратуры. Водитель получила наказание за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения. Ей назначен приговор в виде одного года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Женщину также лишили прав на пять лет, обязали выплатить Br4,6 тыс. штрафа. BMW как орудие совершения преступления конфискован в доход государства.