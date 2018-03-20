ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Очередной этап ежегодного повышения пенсионного возраста начался в Беларуси

21.03.2018 08:04 — Разное | Савецкае Палессе  
Размер текста:
A
A
A

Очередной этап ежегодного повышения пенсионного возраста начался в Беларуси

Очередной этап ежегодного повышения пенсионного возраста начался 1 января 2018 года. Это следует из указа №137 «О совершенствовании пенсионного обеспечения», сообщает БЕЛТА. Напомним, Президент Беларуси 11 апреля 2016 года подписал указ №137, который предусматривает поэтапное ежегодное повышение на 6 месяцев общеустановленного пенсионного возраста и предполагает, что к 1 января 2022 года мужчины будут выходить на пенсию в 63 года, а женщины — в 58 лет. Указ вступил в силу 1 января прошлого года. Таким образом, с 1 января 2018 года для мужчин возраст выхода на заслуженный отдых составит 61 год (во втором полугодии пенсия может быть назначена рожденным с 1 июля по 31 декабря 1957 года), а для женщин — 56 лет (во втором полугодии пенсия может быть назначена рожденным с 1 июля по 31 декабря 1962 года). Аналогично (на 3 года за 6 лет) увеличен возраст, дающий право на льготные трудовые пенсии и пенсии за выслугу лет. Соразмерно общегражданскому будет постепенно повышаться предельный возраст состояния на военной службе военнослужащих. По оценке, до 2022 года пенсия по возрасту будет назначаться примерно 55 тыс. человек ежегодно. По мере повышения пенсионного возраста соответственно увеличивается и предпенсионный возраст. В Беларуси установлены гарантии занятости для людей предпенсионного возраста. В Минтруда и соцзащиты подчеркнули, что охранные нормы в трудовых отношениях для работников предпенсионного возраста (заключение/продление контрактов до достижения «нового» пенсионного возраста) сохраняются.-

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Очередной этап ежегодного повышения пенсионного возраста начался в Беларуси
 
Новости дня
Новости разные
 
В финале "Игры престолов" появятся новые герои
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.03.2018
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика