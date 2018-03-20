На улице Толстого в Витебске демонтируют деревянную веранду летнего кафе «Домино», которая закрывает дом постройки XIX века, памятник архитектуры. В отношении собственников заведения начали административный процесс.





Предписание о демонтаже построек владельцам кафе — ООО «ВипПроджект» и ООО «Домино-Кафе» — направили еще 5 марта, однако сносить деревянные конструкции они начали только 20-го.

С обращением в Министерство культуры с вопросом о законности размещения деревянных построек, заслонивших старинный особняк в центре города, обратился один из витебских блогеров. В письме из Минкульте отмечается, что пристройки к дому № 3 на улице Толстого соорудили без согласования с этим ведомством.





Главное управление идеологической работы, культуры и по делам молодежи облисполкома в свою очередь утверждает, что согласование было, но затем владельцы построек внесли в проекты необоснованные существенные изменения. Это создало препятствия «для визуального восприятия объемно-пространственных особенностей и деталей архитектурного декора памятников архитектуры».

Кроме того в администрации области отмечают, что ООО «ВипПроджект» и ООО «Домино-Кафе» грубо нарушили условия и сроки функционирования летних площадок.





В отношении собственников кафе начали административный процесс по факту нарушения статьи 110 Кодекса Республики Беларусь о культуре (Недопущение ухудшения условий восприятия недвижимых материальных историко-культурных ценностей).

Здание, которое заслонили верандой, относится к комплексному памятнику архитектуры «Застройка улицы Толстого» и является историко-культурной ценностью 3-й категории. Дом № 3 построили в конце XIX — начале XX века как жилой. Это двухэтажное кирпичное здание с двухскатной крышей. Главный фасад украшен архитектурным декором.



Улица графа Льва Толстого в начале XX века. Фото: «Витебская энциклопедия»