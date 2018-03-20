ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Витебске сносят летнее кафе "Домино", которое заслонило памятник архитектуры

21.03.2018 08:10 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

На улице Толстого в Витебске демонтируют деревянную веранду летнего кафе «Домино», которая закрывает дом постройки XIX века, памятник архитектуры. В отношении собственников заведения начали административный процесс.


Предписание о демонтаже построек владельцам кафе — ООО «ВипПроджект» и ООО «Домино-Кафе» — направили еще 5 марта, однако сносить деревянные конструкции они начали только 20-го.

С обращением в Министерство культуры с вопросом о законности размещения деревянных построек, заслонивших старинный особняк в центре города, обратился один из витебских блогеров. В письме из Минкульте отмечается, что пристройки к дому № 3 на улице Толстого соорудили без согласования с этим ведомством.


Главное управление идеологической работы, культуры и по делам молодежи облисполкома в свою очередь утверждает, что согласование было, но затем владельцы построек внесли в проекты необоснованные существенные изменения. Это создало препятствия «для визуального восприятия объемно-пространственных особенностей и деталей архитектурного декора памятников архитектуры».

Кроме того в администрации области отмечают, что ООО «ВипПроджект» и ООО «Домино-Кафе» грубо нарушили условия и сроки функционирования летних площадок.


В отношении собственников кафе начали административный процесс по факту нарушения статьи 110 Кодекса Республики Беларусь о культуре (Недопущение ухудшения условий восприятия недвижимых материальных историко-культурных ценностей).

Здание, которое заслонили верандой, относится к комплексному памятнику архитектуры «Застройка улицы Толстого» и является историко-культурной ценностью 3-й категории. Дом № 3 построили в конце XIX — начале XX века как жилой. Это двухэтажное кирпичное здание с двухскатной крышей. Главный фасад украшен архитектурным декором.


Улица графа Льва Толстого в начале XX века. Фото: «Витебская энциклопедия»
 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 55
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В отношении собственников кафе начали административный процесс по факту нарушения статьи 110 Кодекса Республики Беларусь о культуре (Недопущение ухудшения...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лучи смерти: боевые лазеры, созданные в СССР
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.03.2018
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
21.03.2018
Навiны Палесся
Полесская правда

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика