Лучи смерти: боевые лазеры, созданные в СССР

Ошибочно принято считать, что космические лазеры — удел научной фантастики или военных из Пентагона. Конечно, про программу «Звездных войн» Рейгана знают все, кто хоть немножко интересуется оружием, в то время как советские разработки не особо афишировались, а с некоторых и до сих пор не снят гриф секретности.

Проект «Терра-3»

В середине 1960-х в СССР всерьез задумались над созданием собственного лазерного оружия. Работы шли быстро, государство не жалело средств, и уже в 1974 году на полигоне в «Зоне Г» была организована выставка вооружений на новых физических принципах. Выставку посетил Министр обороны СССР маршал Советского Союза Андрей Гречко, для которого была показана боевая стрельба при помощи спецгенератора. Тогда впервые на полигоне была поражена лазером мишень размером с пятикопеечную монету на малой дальности.



5Н76 «Терра-3». Фото: militaryrussia.ru

Достигнутые советскими конструкторами успехи помогли ускорить работы по созданию экспериментального боевого лазерного комплекса 5Н76 «Терра-3». Комплекс состоял из сооружения 41/42 В (южное здание, иногда называемое «41-я площадка»), в котором был размещен командно-вычислительный пункт на базе трех вычислителей М-600, точный лазерный локатор 5Н27 — аналог лазерного локатора ЛЭ-1 / 5Н26 (см. выше), система передачи данных, система единого времени, система спецтехнического оборудования, связи, сигнализации.

Установка получилась довольно мощной, а ее действие на себе довелось испытать американским астронавтам. Это случилось 10 октября 1984 года, когда Советы применили лазерный локатор 5Н26 / ЛЭ-1 для измерения параметров цели — космического корабля многоразового использования «Челленджер» (США).



Так выглядел научно-экспериментальный комплекс «Терра-3» по американским представлениям. Этот рисунок впервые представлен американской делегацией на переговорах в Женеве в 1978 г. Фото: militaryrussia.ru

С этой идеей еще в 1983 г. маршал Советского Союза Д.Ф. Устинов обратился к командующему войсками ПРО и ПКО Юрию Вотинцеву. 10 октября 1984 года во время 13-го полета шаттла «Челленджер» (США), когда его витки на орбите проходили в районе полигона Сары-Шаган, состоялся эксперимент при работе лазерной установки в режиме обнаружения с минимальной мощностью излучения.



Останки сооружения 41/42 В с комплексом лазерного локатора 5Н27 стрельбового комплекса 5Н76 «Терра-3», фото 2008 г. Фото: militaryrussia.ru

Высота орбиты корабля в тот раз составляла 365 км, наклонная дальность обнаружения и сопровождения — 400−800 км. Точное целеуказание лазерной установке было выдано радиолокационным измерительным комплексом 5Н25 «Аргунь».

В итоге во время полета над районом Балхаша на американском корабле внезапно отключилась связь, возникли сбои в работе аппаратуры, да и сами астронавты почувствовали недомогание.

Естественно, американцы начали расследование и выяснили, что экипаж подвергся какому-то искусственному воздействию со стороны СССР. В связи с чем заявили официальный протест.

«Золотой» корабль СССР

Лазер на земле хорошо, а мобильный на море — еще лучше. Несовершенство технологий делало создание лазера крайне расточительным делом, но в Советском Союзе денег на оборонку жалеть было не принято. Существовало несколько проектов морских лазеров, самый известный из которых — «Айдар». Специально для его реализации было переоборудовано судно вспомогательного флота «Диксон». Корабль водоизмещением 5,5 тысячи тонн и длинной 150 метров хорошо подходил для монтажа необходимой аппаратуры.



«Диксон». Черное море. Фото: otvaga2004.ru

Работы над судном начались в 1978 году в условиях строжайшей секретности. Конструкторам предстояла сложная задача: при проектировании выяснилось, что во время стрельбы водород может накапливаться в закрытых пространствах и детонировать. Чтобы избежать этого, понадобилось построить усиленную вентиляцию. Или, например, чтобы поставить требуемые 400 баллонов для сжатого воздуха, с обоих бортов пришлось снимать обшивку.

Мощности силовой установки корабля для экспериментов было недостаточно, поэтому потребовалось установить три реактивных двигателя от Ту-154. Из-за особой конструкции палубы — она могла раскрываться на две части — потребовалось усилить корпус корабля.



Фото: diveright.ru

В 1979 году в Крыму на заводе Орджоникидзе корабль был оборудован лазерной пушкой и системами управления. Весь проект стоил колоссальных денег: только адаптивный отражатель для лазера обошелся в два миллиона советских рублей.

Первый залп корабль произвел в 1980 году. Стреляли на дальность около четырех километров, но КПД луча установки было невелико, всего пять процентов. В дальнейшем систему неоднократно улучшали и в итоге добились лазера, который уже мог прожигать обшивку самолета на дистанции 400 метров.

Дальнейшим работам помешал развал СССР. В 90-х годах «Диксон» со всем секретным и дорогостоящим оборудованием был списан и продан на металлолом.

Выжигали оптику с десятка километров

Первый сухопутный лазерный комплекс СССР был разработан в НПО «Астрофизика». Он получил название 1К11 «Стилет» и был принят на вооружение уже в 1982 году. Задачей комплекса было выведение из строя оптико-электронных систем техники противника — от БМП и танков до низколетящих вертолетов.



Самоходный лазерный комплекс 1К11 «Стилет». Фото: prospb.com

1К11 «Стилет» буквально выжигал чувствительный фотоэлемент, светочувствительную матрицу или даже сетчатку глаза прицелившегося бойца. Сам система монтировалась на шасси ГМЗ (гусеничный минный заградитель) свердловского завода «Уралтрансмаш». Хотя машина и была принята на вооружение, серийно на не производилась.

В 1983 году на вооружение был сдан СЛК «Сангвин», который предназначался для поражения оптико-электронных систем воздушных целей. Он даже был установлен на шасси ЗСУ «Шилка». Во время испытаний «Сангвин» стабильно идентифицировал и поражал оптические системы вертолета на дальности более десяти км. На дистанциях до восьми километров аппарат полностью выводил из строя прицелы противника, а на предельных расстояниях ослеплял их на десятки минут.



СЛК «Сангвин». Фото: wikipedia.org

Существовал и морской аналог «Сангвина» — комплекс «Аквилон», который предназначался для поражения оптико-электронных систем береговой охраны противника.

Еще более совершенная машина была принята на вооружение в 1992 году и называлась 1К17 «Сжатие». Она представляла собой мощный оптический блок, состоявший из 15 объективов, базирующийся на ходовой части от САУ 2С19.



1К17 «Сжатие». Фото: wikimedia.org

«Сжатие» мог выжечь все оптико-электронные приборы вражеской бронетехники в пределах прямой видимости, а дальность огня вдвое превышала таковую у танковой пушки. Таким образом, танк противника мог быть ослеплен до выхода на эффективную дистанцию огня.

Развал СССР и плачевное состояние российской экономики не позволили продолжить работы. Борис Ельцин, руководивший страной в то время, своим указом закрыл проект.