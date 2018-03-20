В Могилеве за год хотят возвести 27 многоэтажек. Пять из них начали строить еще в прошлом году

В 2018 году в Могилеве планируют построить 170 тыс. кв. м жилья, сообщили в горисполкоме. Это на 50 тыс. метров больше, чем в 2017-ом. Всего за год должны появиться 27 многоэтажек, из которых 5 не ввели в строй в прошлом году.

На строительство социального жилья Могилеву выделили почти 16 млн рублей, из которых освоили пока 2,5 миллиона. Планируется, что бюджет выделит еще 8 млн рублей на соцжилье.

Если в 2017 году для многодетных семей было построено 145 квартир, то в нынешнем году перед строителями стоит задача возвести почти в три раза больше — 380 квартир. И это при том, что в строительной отрасли города не хватает каменщиков, штукатуров. Решить проблему планируется за счет выпускников строительных колледжей.

На сегодня в областном центре в очереди на получение социального жилья стоят 1250 семей.