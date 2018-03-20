"И после 60 мне нужен мужчина". Как наладить личную жизнь на пенсии, рассказывает психолог

Наша читательница пишет, что ей не удалось построить в молодости счастливых и долгих отношений. Но и сейчас, хотя она уже несколько лет как на пенсии, ей хочется найти достойного спутника. Как наладить личную жизнь после 60, рассказывает психолог.



storyfox.ru

Потерять близкого человека просто, а вот вернуть эмоциональную связь или найти такую же прочную новую — задача не самая простая. Возможно, не стоит геройствовать и пробовать самостоятельно разобраться с проблемой, которая кажется вам нерешаемой. Мы предлагаем вам профессиональную помощь от психологов из « Центра успешных отношений». Вы присылаете нам свою историю, а мы публикуем ее с комментариями специалистов. Чтобы мы лучше понимали суть проблемы, пожалуйста, высылайте максимально подробные (разумеется, насколько это уместно лично для вас) рассказы. А мы сделаем все возможное, чтобы хорошее настроение, гармония и покой вернулись в ваш дом. Анонимность писем гарантирована. Мы ждем ваших писем по адресу lina@tutby.com Чтобы ваше письмо не потерялось, пожалуйста, укажите в теме письма «Моя история».

— Здравствуйте! Мне 63 года. Родилась в обеспеченной, интеллигентной семье научного работника и врача. Дедушка был генерал. С детства все запрещали и били за малейшую плохую оценку, никуда не пускали, следили, с кем я общаюсь. Любила читать, мечтать в одиночестве на даче на чердаке, хорошо училась. Первый раз вышла замуж, так как отец настоял, после смерти мамы. Первый муж оказался алкоголик. Прожили полгода. Второй раз вышла замуж по совету родителей отца. Он был очень хороший, красивый, добрый, интеллигентный, кандидат наук. Он был очень тяжело болен с детства…

Прожила со вторым мужем менее 5 лет. В 33 года стала вдовой, от этого брака остался сын. Грянули 90-е, материальное положение резко ухудшилось — все теряла, была в долгах и голодала. Когда мне было 42, меня разыскал друг молодости, и я после колебаний стала с ним встречаться (он был женат), т.к. физически очень сильно был нужен мужчина и я думала, что он избавит меня от трудностей.

Думалось, что поможет и с воспитанием сына (я была и есть слишком мягкохарактерная). В 44 года, работая много, устроилась в престижную организацию, и в 45 лет осталась опять без мужчины, т.к. этот женатый ушел из своей семьи к совсем молодой женщине, а не ко мне.

Началась депрессия, лечилась. Познакомилась с мужчиной, чтобы кто-то был, чтобы выйти из этого состояния… Ни у меня не было серьезного чувства, ни у него. Но характер у него был неплохой, оптимист. Он в 45 лет жил с мамой, у которой была большая пенсия, подолгу нигде не работал, был очень жадный — до неприличия. Воспринимала его так: раз нет хорошего мужчины, то надо встречаться для здоровья (как таблетка). Года на 4 прервала с ним отношения.

А когда меня отправили на пенсию, опять с ним стала встречаться, чтобы заполнить образовавшийся вакуум. Хотя я видела в нем много недостатков, но думала, что отношения с ним улучшатся со временем. Год назад подняла вопрос о совместном проживании, на что он сказал, что семейной жизни не планирует. Меня это обидело. Я переехала в марте жить на дачу, потому что сын взрослый, хочет жить отдельно.

С того времени этот мужчина мне пишет сообщения в Viber, но не звонит и не приходит, к себе не приглашает. На дачу ко мне не приехал ни разу, хотя постоянно говорил «может быть». Как мне познакомиться с другим хорошим мужчиной? Не скажу, чтобы тянуло жить с кем-то (обстирывать, убирать и т.п.), мне хватает заботы о сыне и о себе. Но хотелось бы искренних, настоящих отношений с хорошим человеком. Мужчины на фотографиях в интернете не нравятся. Неправда, что после 60 лет не нужен мужчина! Нужен, но хочется общения красивого, интересного, доброго и взаимно уважительного!

Комментарий психолога:

— Ваша история развивалась классически. Все начиналось с детских травм, которые вы описали во всем объеме. Мы видим жесткие запреты, насилие, ограничения. Все это не дало вам возможность научиться справляться с трудностями, иметь свою точку зрения и получать опыт. А это необходимо для выбора партнера.

В вашем же случае выбор спутника основывался на мнении родителей, а когда их не стало — на случайном или частичном выборе.

Одна из самых важных задач периода девушки (как «социального статуса») — узнать себя и научиться выбирать мужчин. Если выбор обоснованный и опирается на достаточное количество критериев, это по большей части гарантирует удовлетворенность отношениями. Главное при этом их поддерживать и строить.

Ваш личный выбор основывался лишь на критерии «оптимизма» или «внешней привлекательности», но, как показал опыт, этого крайне недостаточно для построения прочных отношений.

К сожалению, значимыми характеристиками ваших мужчин были «алкоголик, нездоровый мужчина, женатый мужчина, незрелый, зависимый от матери мужчина». Основой отношений были лишь ваши надежды. Не было четкого представления о том, как строить отношения, что хочется от них получать, в чем вы нуждаетесь, чего достойны. А фундаментом всего этого была огромная неуверенность в себе и отсутствие опыта.

Опыт передается от старших женщин девочкам, когда они становятся девушками. Об этом не всегда говорят, просто ведут себя как достойные, уверенные в себе, счастливые женщины.

Если вы остались без такого опыта, придется нарабатывать его самостоятельно. Пока в вашем письме только ошибки, однако сделайте правильные выводы из них, и это станет вашим опытом. Нужно только использовать его на свое благо.



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Ваши надежды — это зародыш уверенности. Они должны приобрести четкую опору и формулировку в виде критериев и требований.

Например, если вы интеллигентный человек, то имеете полное право выбирать в партнеры интеллигентного мужчину. Сделка с собой в виде компромисса «он жадный, зато веселый» — неприемлема. Это прямой путь к неудовлетворенности. Вы же никогда не сможете уважать его за то, что он жадный. Основные ваши требования должны быть реализованы все без остатка. Согласиться на компромисс можно только в несущественных для вас характеристиках.

Необходимо помнить, что взрослый человек отвечает за удовлетворение своих потребностей сам, наивные ожидания, что придет кто-то, кто позаботится о вас, всегда разбиваются о реальность. Подобные ожидания — последствия детских травм, партнер не должен нести за них ответственность.

В ваших представлениях об отношениях и семейной жизни есть много нездоровых предубеждений. И они, находясь в основе мировоззрения, играют с вами злую шутку. Например: женщина должна зарабатывать меньше мужчины, отношения с мужчиной могут быть без чувств и душевной близости, «для здоровья», мужчина — это лекарство от депрессии либо способ заполнения вакуума, отношения с мужчиной — это обстирывать и убирать.

Развенчивая их и заменяя на зрелое, взрослое, безопасное представление об отношениях, вы станете намного более компетентной и независимой. Это простые и безопасные правила жизни, которые могут быть сформулированы очень просто. Уважение, понимание, независимость, общность интересов, близость, гармония, ответственность.

Первостепенный шаг к здоровым отношениям с другим — это налаживание отношений с самим собой. Вы должны узнать, кто вы есть, и отталкиваться от этого в выборе пары.

Второй важный критерий — это уверенность и ощущение объективной ценности своей личности. Знание своих потребностей и умение взять за них ответственность сделают ваш выбор правильным и безопасным для вас.

Только закончив эту работу, можно учиться вести себя как девушка: чувствовать себя привлекательной, уметь общаться, кокетничать, не давать себя в обиду, уметь так преподнести свои требования, чтобы это было комплиментом для мужчины. Эти важные навыки не зависят от возраста, поскольку вы без пары — а значит, вы находитесь на стадии девушки.

Помните, что одни навыки соблазнения без личной уверенности — провальны. Кроме того, взрослый сын должен жить самостоятельно и заботиться о себе сам, иначе вы сделаете его зависимым и незрелым.

Предстоит большая внутренняя работа, результатами которой будет ваша гармония и уверенность, свобода от вредных предубеждений и умение выбрать достойного мужчину. Таким образом, счастье отношений будет предсказуемым, удовлетворяющим, надежным и будет находиться в ваших с партнером собственных руках.