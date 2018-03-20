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Стартует конкурс "Моя квартира - мой дизайн": пришли свои фотоидеи и выиграй приз

21.03.2018 08:30 — Разное | Tut.by  
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На REALTY.TUT.BY успешно прошли конкурсы «Моя кухня», «Моя гостиная», «Моя детская» и даже «Мой балкон». Мы поняли — не нужно ограничивать людей, которым есть чем поделиться. Вместе c универсальным сайтом по поиску недвижимости BIR.BY мы объявляем о новом конкурсе, в котором не будет узких рамок: моя квартира — мои правила, «Моя квартира — мой дизайн»!

На конкурс можно присылать фото отдельных комнат (например, гостиной и спальни, детской и кухни, кухни и ванной) — или всей квартиры целиком. Главное — целостность интерьера, идеи, которые позволили создать комфортную среду для себя и своей семьи.

К фото нужно приложить рассказ о том:

— почему выбрана именно такая стлистика;

— кто разрабатывал концепцию дизайна;

— как находили предметы интерьера;

— какова приблизительная смета ремонта, на чем сэкономлено, на чем решено не экономить.

Мы ждем от вас:

— текст в формате doc;
— горизонтальные фотографии в формате jpg или jpeg (не коллажи) — 5−15 штук, максимальный размер по большей стороне снимка — 1200 пикселей (принимаем не ссылки для скачивания, а прикрепленные файлы);
— план комнаты или квартиры — с ним проще понмать точки съемок.

В письме также укажите свое имя, название населенного пункта, номер телефона для связи. Заявки, в которых нет всей необходимой информации, мы не сможем рассмотреть.

Победителей традиционно выберут читатели TUT.BY на голосовании.

Три места — три денежных приза: 500, 200, 100 рублей (мы сами дополнительно заплатим налог с выигрыша).

Присылайте рассказы и фотографии по адресу kvartira@tutbymedia.by с пометкой «Моя квартира».

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Обширная база новостроек Минска. BIR.BY. Я не ищу. Я нахожу.

 
Теги: Минск
 
 
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