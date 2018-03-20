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Стартует конкурс "Моя квартира - мой дизайн": пришли свои фотоидеи и выиграй приз
На REALTY.TUT.BY успешно прошли конкурсы «Моя кухня», «Моя гостиная», «Моя детская» и даже «Мой балкон». Мы поняли — не нужно ограничивать людей, которым есть чем поделиться. Вместе c
На конкурс можно присылать фото отдельных комнат (например, гостиной и спальни, детской и кухни, кухни и ванной) — или всей квартиры целиком. Главное — целостность интерьера, идеи, которые позволили создать комфортную среду для себя и своей семьи.
К фото нужно приложить рассказ о том:
— почему выбрана именно такая стлистика;
— кто разрабатывал концепцию дизайна;
— как находили предметы интерьера;
— какова приблизительная смета ремонта, на чем сэкономлено, на чем решено не экономить.
В письме также укажите свое имя, название населенного пункта, номер телефона для связи. Заявки, в которых нет всей необходимой информации, мы не сможем рассмотреть.
Победителей традиционно выберут читатели TUT.BY на голосовании.
Три места — три денежных приза: 500, 200, 100 рублей (мы сами дополнительно заплатим налог с выигрыша).
Присылайте рассказы и фотографии по адресу kvartira@tutbymedia.by с пометкой «Моя квартира».
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Мы знаем, белорусы - талантливые. А дизайнерские таланты нельзя скрывать. *Партнерский материал
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